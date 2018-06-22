İrfan Ocak’a yakın

Niyazi ERGÜLEN

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu ile anlaşan fakat kulüpte yaşanan gelişmeler sonrasında bu takımla yollarını ayıran kaleci İrfan Özbay'a yeni talipler geldi.

Serbest transfer hakkı bulunan ve Baf Ülkü Yurdu forması ile poz da vermiş olan İrfan'ın ayrılık kararı sonrasında, Girne ekiplerinden Türk Ocağı'ndan başarılı kaleciye teklif geldiği, oyuncunun kısa süre içerisinde kararını vereceği öğrenildi.

Bu arada K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü, Mağusa Türk Gücü'nün kalesini koruyan ve serbest transfer hakkı bulunan Türkkan Delideniz ile anlaşmaya vardı. Gençlik Gücü daha önce Baf Ülkü Yurdu'ndan Arif Öztürk ve İltaç Keçeli, K.Kaymaklı'dan Mehmet Kaygısız'ı kadrosuna dahil etmişti.