İrfan, Kartal'ı dondurdu

Yenicami, buz gibi bir gecede oynanan maçta Türk Ocağı ile berabere kalarak, zirve yarışında 2 önemli puan daha kaybetti. Kaleci İrfan'ın müthiş kurtarışlarla damga vurduğu maçtan puan çıkaran Türk Ocağı, Girne'ye mutlu döndü. Yenicamililer maç sonunda hakem Turgay Misk'e büyük tepki gösterdiler

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Mehmet Ekşici, İsmail Egeli

Yenicami: Ercan, Yasin, Emin, Hasan, Hüseyin, Zihni, Ünal, Kenneth(Faoruk), Tansel, John, Esin(M.Altın)

TOL: İrfan, M.Aylanç, Turgut, Akande(86.Dk Ali), M.Uçar(İlker İnceler), İlker Tek, A.Coşkun, Remzi, Tonbara, A.Can, Malik(46.Dk Doğukan)

K-PET Süper Lig'de ilk devrenin son haftasının açılış maçında lider Yenicami ile Türk Ocağı arasında oynanan maçın ilk devresi oldukça durgun bir tempoda oynandı. İkinci devrede Yenicami oyuna ağırlığını koyarken, birçok gol pozisyonu üretti. Türk Ocağı kalecisi İrfan ise bu pozisyonlarda gole izin vermedi. Türk Ocağı, maça serum ile çıkan Malik'in, sahadan ambulans ile ayrılmak zorunda kalması, Akande'nin sakatlanması ve Remzi'nin kırmızı kart görmesine rağmen, zorlu deplasmanda liderden puan çıkarmayı başardı. Maça damga vuran an ise Ebuka'nın, İrfan'ın müdahalesi ile yerde kalmasına, hakemin devam kararı verdiği an oldu. Yenicamililer maç sırasında ve maç sonunda bu pozisyona çok itiraz ettiler. O ana kadar iyi bir yönetim gösteren Turgay Misk, kararından dolayı Yenicamililer'den büyük tepki aldı.

11.dakikada gelişen Ocak atağında Akande defansın arkasına ceza alanı içine kestiği topa Remzi vurdu ancak kaleci Ercan kurtardı.

29.dakikada sağdan gelişen Yenicami atağında ön direğe John’un kestiği topa Tansel vurdu ancak İrfan ayakları ile topu dışarı attı.

35.dakikada Ahmet Can’ın kornerinde Remzi’nin kafa şutu üst direği yalayarak dışarı gitti.

54.dakikada Ahmet Can’ın altı pas içine kesme sert ortasına kaleci Ercan müdahale edemedi arka direkte Remzi boş kaleye topa dokunamadı.

63.dakikada Kenneth ceza alanı içinde sol çaprazda sert vurdu, direk dibinde İrfan çıkardı.

65.dakikada Yenicami ceza alanı içinde Akande topa sert ancak defanstan döndü. Dönen topta Remzi müsait pozisyonda topu dışarı attı.

66.dakikada gelişen Yenicami atağında John çok sert ancak İrfan yine başarılıydı.

70.dakikada Hasan’ın kornerden gelen ve direk kaleye yönelen topu kaleci İrfan güçlükle dışarı çeldi.

71.dakikada bu kez Zihni çok sert vurdu, kaleci İrfan aynı güzellikte topu dışarı attı.

74.dakikada Mehmet Altın’ın sert şutu direği yalayarak dışarı gitti.

82.dakikada gelişen Yenicami atağında John’un ortasında Tansel iyi vurdu ancak İrfan başarılı bir kurtarışa daha imza attı.

90+1.dakikada Hasan’ın ortasında Tansel çok sert vurdu, İrfan güçlükle çıkardı ve dönen topta oluşan karambolde defans topu dışarı attı.