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İrfan için Lefke devrede

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İrfan için Lefke devrede
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Başarılı kaleci İrfan Özbay’ın, Türk Ocağı’ndan ayrılması gündeme gelirken, İrfan için Lefke devreye girdi.

Bostancı’da ikamet ettiği için Girne’ye gidip gelme konusunda sıkıntı yaşayan İrfan Özbay, Türk Ocağı’ndan ayrılma kararı alırken, Lefke’den aldığı teklifi değerlendirmeye başladı.

Kalecisi Mehmet Özeralp’in ayrılık kararı alması sonrasında kaleci arayışına giren Lefke’de ise yönetim, Türk Ocağı yönetimi ile İrfan’ın transferi için masaya oturdu. Bu transferin kısa süre içerisinde şekillenmesi bekleniyor.

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