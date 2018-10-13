İrfan attı, Akova coştu

Akova, konuk ettiği B.Bağcıl karşısında ikinci yarıda İrfan’ın dört ve Berhan’ın golüyle sahadan 5-0 galip ayrılarak puanını 9 yaptı

Stad: Akova Eray Vudalı Stadı Hakemler: Evren Karademir, Cemal Sarı, Ferhat Tuna Akova: Çağatay, İsmet Paşa, Derviş, Umut, Hasan, Abdullah, Berhan, Osman (Aziz), Eray(Deniz), Cemil(Mustafa), İrfan B.Bağcıl: Ahmet Vatansever, Ahmet Zaifoğlu(Ali), İsaac, Armstrong, Mehmet (Emre), Özner, Anzi (Hasan), Cenker, Kemal, Zekai, Justice. Goller: Dk.50, 60, 64 ve 70 İrfan, Dk.90 Berhan İBRAHİM DALOĞLU K-Pet 1. Lig’in 4. haftasında Akova evinde B.Bağcıl karşısında ilk devrede bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, ikinci devrede golcüsü İrfan’ın arka arkaya attığı dört golle sahadan 5-0 galip ayrılarak üst sıralardaki yerini korudu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Akova oldu. Dk. 2 Sağ kanattan gelişen Akova atağında Osman’ın ortasında İrfan’ın müsait pozisyondaki kafa vuruşu auta gitti. Dk. 15 Orta alanda topla buluşan Cemil’in ara pasında defans arkasında topla buluşan İrfan’ın şutu kaleci Ahmet’te kaldı. Dk. 18 Hızlı gelişen Bağcıl atağında Özner’in pasıyla defans arkasında kaleci Çağatay’la karşı karşıya kalan Zekai’nin şutunda Çağatay topu ayaklarıyla uzaklaştırarak gole izin vermedi. Dk. 29 Sağ kanattan gelişen Akova atağında Osman’ın pasıyla topla buluşan Hasan son çizgiye inerek geriye kestiği topla buluşan Cemil müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi. Dk. 31 Akova’nın kullandığıu kornerde Bağcıl ceza alanı içinde oluşan karambolde topla buluşan Eray müsait pozisyonda olan İrfan’a pasını verdi. İrfan’ın düzelterek vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti. Dk. 35 Sağ kanattan gelişen Bağcıl atağında Kemal Solkanat’ın ortasında defansın anlaşmazlığında topla buluşan Justice’in şutunda top üst direğin altına vurarak çizgiden oyun alanına döndü. İkinci devreye ev sahibi Akova yine hızlı başlayarak aradığı golü buldu. Dk. 50 Organize gelişen Akova atağında Eray-Osman verkaçında Eray Bağcıl ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda ortaya çevirdiği topla boş pozisyonda buluşan İrfan topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. Dk. 57 Akova’nın Cemil’le kullandığı kornerde iyi yükselen Umut’un kafa vuruşunda top üst direğe vurarak auta gitti.. Dk. 60 Akova’nın Cemil’le kullandığı kornerde arka direkte Eray topu kafayla İrfan’a bıraktı. İrfan’da güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Dk. 64 Bağcıl takımının çıkmak isterken kaptırdığı topla buluşan Cemil’in pasıyla defans arkasında buluşan İrfan kaleciyle karşı karşıa kaldığı anda vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 3-0 Dk. 70 Hızlı gelişen Akova atağında Osman’ın pasıyla yine defans arkasında topla buluşan İrfan düzgün bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlara göndererek skoru 4-0 yaptı. Dk. 90 Orta alanda topa sahip olan Abdullah biraz ilerledikten sonra pasıyla Berhan’ı Bağcıl ceza yayı üzerinde topla buluşturdu. Berhan da plase bir vuruşla topu kalecinin bakışları arasında ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. 5-0