İrfan atıyor, Akova yürüyor

Şampiyonluk hedefindeki Akova, Mesarya deplasmanında golcüsü İrfan’ın hat trick yaptığı maçı kazanarak, ikinci sıraya yükseldi

Yer: Hasan Bardakko Stadı

HAKEMLER: Osman Küçük, Cemal Sarı, Mert Ercan Bulut

MESARYA: Ahmet Zahlül, Can, Ogün, Okan, Emre, Nahit (Dk.65 Emin), Ahmet Kıyı, Eren, Alp, Hascan, Mehmet Burçaklı (Dk.70 Salahi)

AKOVA VUDA: Çağatay, Salih, Osman (Dk.66 Ceyhun), Hasan, Cemil, Aziz, İrfan (Dk.90 Hüseyin Genel), Eray (Dk.35 Berhan), Derviş, İsmet, Abdullah

GOLLER: Dk.75 Alp, Dk.85 Okan, (Mesarya), Dk.55, 65 ve 90+2 (P) İrfan (Akova Vuda)

K-Pet Birinci Lig’in on üçüncü hafta maçında Akova Vuda deplasmanda Mesarya’yı, İrfan’ın uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.

Maçın ilk devresi karşılıklı ataklarla geçerken, taraflar gol atamadılar ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrede adeta gol sağanağı yaşandı.

Akova 55 ve 65. Dakikalarda İrfan’ın golleriyle 2-0 öne geçti. Daha sonra toparlanan Mesarya 75’te Alp ile 2-1’i yakalarken, 85’te Okan skora dengeyi getirdi. Ancak maçta son sözü yine İrfan söylerken, uzatma anlarında kazanılan penaltıda İrfan, skoru belirleyen golü kaydetti. 2-3.

Bu skorla Akova puanını 26 yaparken, Mesarya 16 puanda kaldı.

Akova teknik heyet ve futbolcuları, maçtan sonra ameliyat olduğu için evde istirahat eden kulüp başkanı Cengiz Ozaner’i ziyaret edip, galibiyeti başkana hediye ettiler.