İngiltere Lig Kupası Manchester City’nin

Finalde Arsenal'i 3-0'lık net bir skorla deviren Manchester City, Lig Kupasının sahibi oldu

İngiltere'nin iki devi Arsenal ile Manchester City, Lig Kupası finalinde Wembley'de karşı karşıya geldi.

Premier Lig'de rakiplerine büyük bir puan farkı atan ve liderlik koltuğunda oturan Manchester City, kupa finalinde de maça çok hızlı başladı. Guardiola'nın ekibi, dakikalar 18'i gösterdiğinde üstünlük golünü buldu. Sergio Agüero'nun golü, Manchester City'yi 1-0 öne geçirirken ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı.

MANCHESTER CİTY 7 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Arsenal beraberlik ararken Manchester City, 7 dakika içinde rakibinin fişini çekti. 58. dakikada Kompany skoru 2-0'a taşırken 65. dakikada sahneye çıkan David Silva, 3-0'ı getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayınca Manchester City, rakibini 3-0'lık farklı bir skorla mağlup ederek Lig Kupası'nın sahibi oldu.

2015-16 sezonunda da bu kupayı müzesine götüren Manchester City, bir sezon aranın ardından yeniden aynı turnuvada zafere ulaşmayı başardı.