Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de ilk basın toplantısını düzenledi.

Beşiktaş'ta harika bir 3.5 yıl geçirdiğini belirten Cenk, "Herkesin yeni hedeflere ihtiyacı vardır. Benim hedefim de Premier Lig'de oynamaktı." dedi.

"Beni ciddi olarak isteyen Everton'dı"

Benimle ilgilenen bir kulüp daha vardı ve Beşiktaş'la görüşüyorlardı. İsim vermek istemiyorum. Şunu söyleyebilirim ki, beni ciddi olarak isteyen ilk takım Everton'dı ve ben de buraya gelmek istedim.

"Theo Walcott harika bir oyuncu"

"Theo Walcott harika bir oyuncu. Arsenal için yıllardır iyi işler ortaya koydu. Çok hızlı, iyi ortalar yapıyor. Bizim için harika bir transfer olur. Walcott'la saha içinde iyi anlaşacağımı düşünüyorum."

"Herkes bana çok yardımcı oldu"

"Belki klişe gibi gelebilir ama burada herkes bana gerçekten yardımcı oldu. Özellikle de Rooney. Sigursson ve Jagielka da evimde gibi hissetmem için uğraştı."

"İngiltere'de oynamak her zaman hayalimdi"

"Everton tarihiyle çok köklü bir kulüp. Sam Allardyce transferimde büyük rol oynadı ve kulübün beni çok istediğini hissettim. İngiltere'de oynamak her zaman hayalimdi."

"Karakterim İngiltere'ye çok uygun"

"Bir oyuncu olarak karakterim İngiltere'ye çok uygun. Ayrıca örnek olarak Emre ve Tugay gibi buraya gelmiş ve başarılı olmuş Türk oyuncular var önümde."

"Bonservis bedelim üzerimde baskı yaratmıyor"

"Bonservis bedelim benim üzerimde baskı yaratmıyor, aksine benim için bir onur. Türkiye'deki genç oyuncular için bir rol model olmak ve onlar için burada bir kapı açmak istiyorum. Premier Lig'de oynayan tek Türk olduğumu bilmek de onur verici."