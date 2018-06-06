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İngiliz devleri Çağlar'ın peşinde

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Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında

İngiliz devleri Çağlar'ın peşinde
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Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında.

İngiliz basını, 22 yaşındaki futbolcuyu Liverpool ve Arsenal'in transfer etmek istediğini yazdı.

Çağlar'ı birçok İngiliz kulübünün kadrosunda görmek istediğini belirten gazete, Milli futbolcunun transfer olacağı takımın merak konusu olduğunu yazdı.

Oyuncu için, Liverpool, Arsenal, Manchester United ve Manchester City'nin de sırada olduğu iddia edildi. Dünya Kupası'nın genç futbolcular için bir vitrin olduğunu belirten gazete, genç oyuncunun kupada mücadele edemese bile son zamanlardaki performansıyla dikkat çektiğini ifade etti.

2016 yılında Altınordu'dan 2.5 milyon Avro'ya Freiburg'a transfer olan Çağlar, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri olmayı başardı.

Başarılı performansını Ay - Yıldızlı forma altında da sürdüren milli oyuncu, Tunus maçında da bir gol attı.

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