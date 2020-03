İncirli’nin Can’ı oldu

Sezon başında yaşadığı sakatlığı atlatarak takıma dönen Can, kritik maçlarda attığı gollerle adeta İncirli’ye can oldu

Yonpaş Dumlupınar’dan, İncirli’ye transfer olan Can Özbilen, BTM Birinci Ligden, K-PET Birinci Lige yükselen İncirli’ye büyük katkı koydu. Sezon başında yaşadığı sakatlığı atlatarak takıma dönen Can, kritik maçlarda attığı gollerle adeta İncirli’ye can oldu.

Genç sağ kanat futbolcusu Can Özbilen, Dikmen Gücü’ne karşı oynadıkları BTM Birinci Lig playoff final maçında da ilk 11’de sahaya çıkarken, özellikle ilk devrede takımına büyük katkı koydu.

Uzatma bölümünde oyundan çıkana kadar kanadından etkili ataklar geliştiren Can, 3-2 kazandıkları maç sonunda ise mutluluğunu ailesi ile birlikte paylaştı.

İncirli’de kiralık olarak oynayan Can’ın sezonun tamamlanması sonrasında Dumlupınar ile masaya oturması bekleniyor.