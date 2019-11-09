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İncirli’nin bahtı açık

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İncirli’nin bahtı açık
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BTM Birinci Ligde 3. Haftada Akdoğan Özgürlük Stadında oynanan maçta İncirli, Geçitkale’yi, Hasan Bahtıkara’nın son dakikada penaltıdan attığı golle mağlup etti.

Fatih Bardakçıoğlu’nun yönettiği maçta her 2 takımın savunmadaki başarılı ile dikkat çekerken 90 dakika denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçti.

Zaman zaman sert mücadelelerin yaşandığı maçın ilk devresi 0-0 sona ererken, ikinci devre de uzun süre golsüz geçildi. Maçın uzatma dakikalarında İncirli’nin kazandığı penaltıda Hasan Bahtıkara, kaleci Gülcan’ı mağlup etti. 1-0

İncirli, aldığı galibiyetle 7 puanla 2. Sıraya yükselirken, ilk mağlubiyetini alan Geçitkale, 6 puanla 3. Sıraya geriledi.

(Foto: Richard BEALE)

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