İncirli’de ilk hedef tamam

İncirli, Mehmetçik’i mağlup ederek K-PET Birinci Lige yükselecek 3. takımın belirleneceği Play off finaline yükselme hedefine ulaştı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig Kırmızı Grupta 17. hafta maçındaİncirli, Mehmetçik’i, Dörtyol Stadında konuk etti.

Play off finalini hedefleyen İncirli, Mehmetçik’i 2-1 mağlup ederek hedefine ulaştı. Ömer Doğru’nun yönettiği maçın özellikle ikinci devresi oldukça gergin geçti. İncirli’den 2, Mehmetçik’ten ise 1 futbolcu kırmızı kart gördüler.

İncirli’den Hasan Bahtıkara ve yedek kaleci Çayan Çeko kırmızı kart gören isimler olurlarken, Mehmetçik’ten de Meyti Ateş, oyundan atılan futbolcu oldu.

İncirli’yi hedefe taşıyan golleri ise Bekir ve Mehmet Gökbayır atarken, Mehmetçik’in gölü Melik Gök’ten geldi.