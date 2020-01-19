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İncirli zirvede darbe yaptı

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İncirli haftanın maçında Geçitkale'yi deplasmanda Ali İmam ve Mehmet Turgut'un golleriyle2-0 mağlup ederek lig ikinciliği yarışında rakibine 3 puan fark yaptı

İncirli zirvede darbe yaptı

Richard BEALE

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta üst sıraları ilgilendiren haftanın maçında İncirli, Geçitkale'yi mağlup ederek lig ikinciliği yarışında rakibine 3 puan fark yaptı.

İsfendiyar Açıksöz'ün yönettiği Geçitkale Stadındaki maçta İncirli rakibine oranla çok daha iyi oynayarak galibiyeti hak eden takım oldu.

Orta sahayı kontrol eden ve orta sahada yaptığı savunma anlayışıyla rakibine top göstermeyen İncirli'de kaptan Ramadan ve merkez savunmacı Mustafa Kılıç, oyunu şekillendiren oyuncular oldular. Geçitkale karşısında hücumda da etkili olan İncirli'de çok iyi bir maç çıkaran Mehmet Turgut defansı zorlayan isim oldu.

Özellikle ilk yarıdaki sert mücadeleden dolayı birçok faul olurken ikinci yarıda daha sakin bir futbol oynandı. Maçın gollerini ise Ali İmam ve Mehmet Turgut attı.

Deneyimli futbolcu Ali İmam 43'de serbest vuruştan, Mehmet Turgut ise 79'da Can Özbilen'in sağdan iyi ortasında golü atarken çok önemli bir 3 puanın kazanılmasını sağladılar.

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