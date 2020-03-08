İncirli tarihinde bir ilk

İncirli, Şht Hüseyin Ruso Stadında tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan playoff final karşılaşmasında Dikmen'i uzatmalarda Mehmet Turgut’un kafa golüyle 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Birinci Lige yükseldi. Dikmen ise final maçını kaybederek Birinci Lige ilk kez yükselme şansını yitirdi

Hakemler: Turgay Misk,Özal Çağlayan, Sertan Alkın

İncirli: Cengiz, Sezer, Ramadan, Mehmet,HasanBahtıkara, Salih(Dk.71 Umut),Bekir(Dk.74 Kader),Ali, Can(Dk.106 Mehmet Gökçayır),Mehmet Turgut, Mustafa

Dikmen Gücü: Hüseyin, Mehmet Kanat,Sertan,Enver,Oytun, Berke (Dk.62 Ahmet Duyar),Metehan, Kemal(Dk.78 Osman) (Dk.115 Hazar),Ardahan, Murat,Recep(Dk.85 Okan)

Goller: 18.Dk Ali İmam, 52.Dk Bekir, 118.Dk Mehmet Turgut (İncirli)-65ve 90.Dk Oytun (Dikmen Gücü)

Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Ligden, Birinci Lige yükselen 3. takım İncirli oldu. İncirli, Şht Hüseyin Ruso Stadında oynanan ve normal süresi 2-2 biten karşılaşmada Dikmen'i uzatmalarda Mehmet Turgut’un kafa golüyle 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Birinci Lige yükseldi. İncirli kaptanı Ramadan Deniz'e kupasını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana ve BTM Kurulu üyesi Remzi Cengiz verdi.

11.Dk: Dikmen atağında soldan yapılan ortada Ardahanın vuruşunda kaleci Cengiz gole izin vermedi.

18.Dk: İncirli’de kazanılan frikikte Mehmet Çağakan topu ceza sahasına ortaladı. Ali İmam kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. İncirli 1-0 Dikmen

32.Dk: Dikmen atağında sol çaprazda topla buluşan Murat Gertik’in vuruşunda kaleci Cengiz topu kornere çeldi.

45+2.Dk: Dikmen atağında savunma arkasına sarkan Oytun, kaleci Cengiz’den de sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

52.Dk: İncirli atağında Bekir ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderdi. Dikmen kalecisi Hüseyin’in büyük hatasında top filelere gitti. İncirli 2-0 Dikmen

65.Dk: Dikmen’de sol çaprazdan kazanılan frikiği Murat ceza sahasına ortaladı. Oytun’un kafa vuruşunda top filelere gitti. İncirli 1-2 Dikmen

90.Dk: İncirli savunmasında Mustafa Kılıç’ın büyük hatasında Oytun topu önünde buldu ve vuruşunda topu filelere gönderdi. İncirli 2-2 Dikmen

90+3.Dk: Dikmen’de Ardahan yaptığı faul ve karşılaşmanın hakemi Turgay Misk ile yaşadığı diyalog sonrasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı

118.Dk: İncirli atağında sağdan yapılan ortaya iyi yükselen Mehmet Turgut kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. İncirli 3-2 Dikmen

120.Dk: İncirli’de saha içinde çıkan olaylardan sonra Hasan Bahtıkara kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.