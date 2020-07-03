İncirli tarihi başarısını kutladı

BTM Birinci Lig play off finalinde Dikmen’i mağlup ederek tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele hakkı elde eden İncirli’de tarihi başarı kutlandı.

COVİD – 19 salgını ve karantina süreci nedeniyle başarısını kutlayamayan İncirli’de Derviş Hulusioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, takıma yönelik yemek düzenledi. Yönetim kurulu, teknik direktör Evren Bahtıkara ve ekibi ile tarihi başarıyı getiren futbolcuların katıldığı yemekte kazanılan kupalar da sergilenerek gurur ve mutluluk dolu bir gece yaşandı.