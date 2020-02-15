İncirli playoff aşkına

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta playoff finali oynamayı hedefleyen İncirli, Dipkarpaz Stadında konuk olduğu Dipkarpaz’ı 1-0 mağlup ederek, hedefine çok yaklaştı.

Ligde kalmayı hedefleyen Dipkarpaz karşısında maça hızlı başlayan İncirli, Mehmet Çağakan’ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Hakem Tufan Çerçioğlu’nun iyi bir yönetim sergilediği ve centilmence geçen maçın ikinci devresinde Dipkarpaz’dan Ahmet Akın kırmızı kart gördü. Mçata başka gol olmayınca maç 0-1 sona erdi.İncirlililer maç sonunda Dipkarpaz başkanı Kerem Sünmez’e konukseverliğinden dolayı teşekkür ettiler.