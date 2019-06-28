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İncirli penaltılarla hedefe vardı

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İncirli takımı normal süresi ve uzatma devrelerinin 0-0 bittiği karşılaşmada rakibi Kumyalı’yı penaltı atışlarıyla 4-2 mağlup ederek BTM 1. Lige yükseldi

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İncirli penaltılarla hedefe vardı
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İbrahim DALOĞLU

BTM 2. Lig final maçlarından olan İncirli ile Kumyalı arasındaki mücadelede penaltı atışları sonucunda sahadan 4-2 galip ayrılan İncirli takımı BTM 1. Lig’e yükselmeyi başardı.4

Akova Eray Vudalı Stadı’nda Evren Karademir’in yönettiği karşılaşmanın normal süresi  ve 15’er dakikalık uzatma devreleri 0-0 eşitlikle tamamlanırken, penaltı atışlarında İncirli kalecisi İbrahim Kambur kurtardığı iki penaltı atışıyla İncirli’nin sahadan 4-2’ik üstünlükle ayrılarak üst lige yükselmesine büyük katkı koydu.

Penaltı atışlarında İncirli’den Sedat, Raşit, Ramadan ve Süleyman atışları gole çevirirken, Kumyalı’dan Ersin ve Abdurrahman  penaltı atışlarını gole çevirirken Ömercan ile Yusuf penaltı atışlarına İncirli kalecisi İbrahim gol izni vermedi.

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