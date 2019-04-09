BTM 2. Liginde 1. Grupta sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan İncirli, iddialı bir kadro kurdu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde mücadele edecek olan İncirli, sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor.

20 Nisan 2019'da başlayacak olan BTM 2. Liginde 1. Grupta Çayönü, Akıncılar, Güvercinlik, Pile, Yenişehir ve Tuzla ile mücadele edecek olan İncirli, iddialı kadro kurdu.

Antrenör Evren Bahtıkara yönetiminde yeni sezona hazırlanan kırmızı lacivertliler, transferin ilk günlerindeki takviyelerinden sonra, son dönemde K-PET Birinci Lig ve BTM Birinci Ligde mücadele eden oyuncularını takıma döndürürken, bu liglerden takviyeler de yaptı.

Ramadan Deniz, Süleyman Türker, Sezer, Salih, kaleci İbrahim Gambur da takımın kadrosuna katıldılar.