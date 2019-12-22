banner255
banner69
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe’nin
13 0
Garga kafesten liderliğe uçtu
Garga kafesten liderliğe uçtu
78 0
 
Penaltı canavarı eldivenleri astı
Penaltı canavarı eldivenleri astı
735 0
Rakının Türk Kültüründe Yeri Var mı?
Rakının Türk Kültüründe Yeri Var mı?
28 0
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
17 0
Sisli hava korkuttu
Sisli hava korkuttu
28 0
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
32 0
banner355

İncirli dizel motor gibi

banner27

İncirli, ilk devresi golsüz berabere tamamlanan maçta Yarköy'ü ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup etti

İncirli dizel motor gibi

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Kırmızı Grup'ta dün Mustafa Taner Yalluri Stadında, İncirli ile Yarköy karşılaştılar.

Tufan Çerçioğlu'nun yönettiği maçın ilk devresinde gol sesi çıkmadı. İncirli, ilk devresi golsüz berabere tamamlanan maçta Yarköy'ü ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup etti.

İncirli ikinci devrenin ilk 20 dakikasında Can Özbilen, Mehmet Turgut ve Mert Hoca ile bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı. İncirli ilk devreyi ikinci sırada tamamlarken, Yarköy devreyi, son sırada tamamladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.