İncirli dizel motor gibi

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Kırmızı Grup'ta dün Mustafa Taner Yalluri Stadında, İncirli ile Yarköy karşılaştılar.
Tufan Çerçioğlu'nun yönettiği maçın ilk devresinde gol sesi çıkmadı. İncirli, ilk devresi golsüz berabere tamamlanan maçta Yarköy'ü ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup etti.
İncirli ikinci devrenin ilk 20 dakikasında Can Özbilen, Mehmet Turgut ve Mert Hoca ile bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı. İncirli ilk devreyi ikinci sırada tamamlarken, Yarköy devreyi, son sırada tamamladı.