İncirli'den müthiş geri dönüş

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta İncirli, Mehmetçik deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza attı.
İncirli, Mehmetçik deplasmanında Olgun Canik'in yönettiği maçta Ali ve Meyti'nin gollerine engel olamayarak, devreyi 2-0 geride tamamladı.
İkinci devrede 13 dakika içerisinde 59'dan, 72'ye kadar Mehmet Turgut'un 2 ve Can Özbilen'in golleriyle 3 gol bulan İncirli skoru 2-3 yapıp, maçı da bu skorla kazandı.
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