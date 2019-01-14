İncebaldır yeniden Ozanköy’de

Adana Demirspor altyapısından yetişen kaleci Tekin İncebaldır, yeniden K-PET Birinci Lig ekibi Ozanköy’e transfer oldu.

26 yaşındaki genç kaleci, daha önce şampiyonluk yaşadığı Ozanköy’e geri döndü. K-PET Süper Lig’e geri dönmek isteyen Ozanköy, Tekin ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, futbolcu devre arası kampına katıldı.

Ülkemizde Düzkaya ve Lapta formaları da giymiş olan kaleci Tekin, sakatlık nedeniyle 1 sezon ara verdiği futbola, en son 2016’da formasını giydiği Ozanköy’de yeniden başlayacak.