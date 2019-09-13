İnancın adı Cihangir

Cihangir, Çetinkaya karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerken, Çetinkaya 10 kişi ile 3-3 beraberliği yakaladı. Maçta son sözü söyleyen Ndue ile Cihangir olurken, konuk ekip zorlu deplasmandan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Sertan Alkın, Hüseyin Özaşık

Çetinkaya: Ozan, Tunç, Hakan, Batuhan, Serkan, Doğukan, Ümitcan(Cemal), Allen, Felix, Toykan(Berkay), Amani

Cihangir: Mehmedemin, Erol, Mikail, Zihni, Nurettin, Behiç, Çağlar(Gökhan), Mishali, Eric, Musa(Ali), Ndue(Hüseyin)

K-PET Süper Ligde ilk haftanın ikinci maçında Cihangir deplasmanda Çetinkaya'yı, 4-3 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

Cihangir, Çetinkaya karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerken, Çetinkaya 10 kişi ile 3-3 beraberliği yakaladı. Maçta son sözü söyleyen Ndue ile Cihangir olurken, konuk ekip zorlu deplasmandan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Maça Çetinkaya fırtına gibi başlarken, 3. dakikada Hakan ile 1-0, 7. dakikada Doğukan ile 2-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Cihangir, Mishali'nin 19. dakikada penaltıdan ve 43. dakikada attığı gollerle, devreyi 2-2 tamamladı.

Cihangir, 60'da Arnavut golcüsü Ndue Mujeci ile skoru 2-3 yaparken, Toykan 70'de maçı beraberliğe getirdi. 3-3 Maçta son sözü söyleyen ise Ndue Mujeci oldu. 3-4

Cihangir'den Eric'in 2 topu direkten döndüğü, Çetinkaya kalecisi Ozan'ın hatalı goller yediği maçta, hakemin 63'te Amani'ye verdiği kırmızı kart ile 2 penaltı kararı da doğruydu.