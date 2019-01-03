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İnanç yuvaya döndü

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İnanç yuvaya döndü
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İbrahim DALOĞLU

K-PET Süper Lig’de ilk devreyi 33 puanla Mağusa Türk Gücü’nün 2 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Yenicami, ikinci devre hazırlıklarına dün Yusuf Kaptan Sahası’nda teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde başlarken, Mustafa İnanç da antrenmana katıldı.

Yıllardır Yenicami tarafından başka takımlara kirlanan, bu sezonun ilk devresini ise Türkiye Bölgesel Amatör Lig takımlarından Çarşambaspor’da geçiren başarılı futbolcu, giriş cezasının Yenicami yönetimi tarafından ödenmesi sonrasında devre arasının ilk antrenmanına katıldı.

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