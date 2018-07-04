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İnanç üçlü kıskaçta

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İnanç üçlü kıskaçta
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Yenicami'nin bonservisli futbolcusu olan ancak son yıllarda kiralık olarak birçok takımda başarıyla forma giyen Mustafa İnanç, birçok takımdan transfer teklifi almaya başladı. Süper Lig' in 3 ekibi, Türk Ocağı, Gençler Birliği ve Gönyeli'den transfer teklifleri alan Mustafa İnanç, transferi için henüz karar almadı. Teklifleri değerlendiren Mustafa, kararını ilerleyen günlerde verecek.

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