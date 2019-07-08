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İmza canavarı Halk Evi

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İmza canavarı Halk Evi
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Birinci Ligde sezona şampiyonluk parolası ile girecek olan Girne Halk Evi transferde imzaları attırmaya devam ediyor.

Veli Esendağlı başkanlığında yeniden Süper Lige dönme arzusunda olan kırmızı beyazlılar geçtiğimiz hafta 7 futbolcuya imza attırarak gövde gösterisi yapmıştı. Girne ekibi dün de 3 oyuncuya daha resmi imzaları attırırken, toplam transfer sayısını 10'a çıkarttı.

Girne Halk Evi, daha önceden anlaşmaya vararak Ozanköy'den bonservisli aldığı kaleci Feyyaz Gül ve TC kontenjanından stoper Mustafa Çiçekli ile Doğan Türk Birliği'nden kiraladığı kanat oyuncusu Cemal Yaşinses'in transferlerini dün resmileştirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federaysonu'nda dün gerçekleşen törende 3 oyuncu formaları giyerek yönetici Burak Baçdar'ın huzurunda kendilerini Halk Evi futbolcusu yapan imzaları attılar.

Girne Halk Evi daha önce Muhammed Ali Uçar, Bekir Yıldız, Mahmut Erkan, Tunahan Şencan, Ulaş Candanal, Alpay Eminoğlu ve kaleci Athos Chrysostomou’ya imza attırmıştı.

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