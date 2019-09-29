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İmam nikahı kıydı

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Gençler Birliği, bire bir rakibi Girne Halk Evi'ni deplasmanda Şenol, Bülent ve Ali İmam'ın kaydettiği gollerle mağlup ederek üçüncü maçını da galibiyet ile tamamladı. Galibiyeti getiren golü Ali İmam son dakikada attı. Büyük umutlarla lige giren Girne Halk Evi ise üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı

İmam nikahı kıydı
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Stad: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Engin Akkagün, Fatih Bardakçıoğlu

GHE: Athos, Ali, Kaan, Samet, Bekir, Cemal, Mustafa Avcı, Muhammed, Batuhan, Ulaş, Mustafa Çiçekli (Mahmut)

GB: Çağatay, Ertan, Mahmut (Tuğrul), Ahmet, Şenol, Erdoğ, Sinan, Mehmet Ali (Ali İmam), Mehmet Göreli, Bülent (Seyhan), Emre

Goller: Dk.23 Ali, Dk.83 Kaan (GHE) , Dk.49 Şenol, Dk.67 Bülent, Dk.90 Ali İmam (GB)

K-PET Birinci Ligin üçüncü haftasında şampiyonluktaki iddialı 2 ekip Girne Halk Evi ile Gençler Birliği, Mete Adanır Stadında karşı karşıya geldiler.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan taraf Ali İmam'ın son dakika golüyle Gençler Birliği oldu. Girne Halk Evi öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamazken, maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Gençler Birliği’ni galibiyete götüren golleri Şenol,  Bülent ve Ali İmam attı.

Henüz galibiyetle tanışmayan ve 2 puanda kalan Girne Halk Evi’nin gollerini ise Ali Akbulut ve Kaan Borova kaydetti.

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