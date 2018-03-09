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İlklerin adamı

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İlklerin adamı
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Başarılı teknik direktör Toygar Davulcu, çalıştırdığı kulüplere ilkleri yaşatan teknik direktör olarak dikkat çekiyor. Geçmiş sezonlarda çalıştırdığı Lefke’ye ligde ilk kez elde edilen başarılar yaşatan Toygar Davulcu, bu takımın Kıbrıs Kupası’nı da kazanmasını sağlamıştı.

Şu anda Cihangir’in başında olan Toygar Davulcu, Cihangir’e de geçmiş sezonlarda ligde ilk kez elde edilen başarılar yaşattı. Toygar Davulcu’nun takımı, Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda ilk kez yarı final oynama hakkı ederken, hedef ise kupayı kazanmak olacak.

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