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İlk yolcu Girne Halk Evi

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K-PET Süper Ligde Girne Halk Evi, ligden düşen ilk takım olurken, düşme hattındaki ve play out hattındaki sıralamalar da değişmedi

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İlk yolcu Girne Halk Evi
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K-PET Süper Lig’de 27. haftada alınan sonuçlardan sonra şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken Mağusa Türk Gücü, lider Yenicami'yi takibi sürüyor. Merit Alsancak Yeşilova ise istikrarlı çıkışı sonrasında lig üçüncülüğüne yükseldi

K-PET Süper Ligde Girne Halk Evi, ligden düşen ilk takım olurken, düşme hattındaki ve play out hattındaki sıralamalar da değişmedi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında suskunluğunu bozan Ebuka 31 gole yükselirken, Peter 22, Okoli 21 gole yükseldi

Haftanın Takımı: Çetinkaya

Çetinkaya istikrarlı çıkışını ve rakibe bakmadan oynadığı olumlu futbolunu galibiyetlerle süslemeye devam ederken, Gençlik Gücü’nü de derbide mağlup etti

Haftanın Yıldızı: John Okoli (Gönyeli)

John Okoli, takımı Gönyeli’yi sırtlamaya devam ederken, Lefke karşısında da attığı 2 golle, takımını ligde rahata kavuşturan galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü)

Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu deplasmanında 2 kez geriye düşerken, Ali Oraloğlu, takımına yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Çetinkaya – Gençlik Gücü)

Hakan Muhtaroğlu, Çetinkaya ile Gençlik Gücü arasında oynanan Başkent derbisinde başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği 2 kırmızı kart da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Kani Kansu (Çetinkaya)

Binya (MAY)

Dinopeter (MTG)

Ebuka (YAK)

Haftanın On Biri

Kemal (Gönyeli)

Mejdi (MAY)

Mehmet Erol (MTG)

Batuhan(Çetinkaya)

Talat (Gönyeli)

Ünal (YAK)

Ergin (MAY)

Fikret (Gönyeli)

Faye (Çetinkaya)

Peter (MTG)

Esin (MAY)

K-PET Süper Ligde 27. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Yenicami –Küçük Kaymaklı: 5-3

DTB  -Cihangir: 1-1

Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü: 2-3

Esentepe –Türk Ocağı: 3-3

Gençlik Gücü –Çetinkaya: 0-1

Gençler Birliği – Binatlı : 0-0

Girne Halk Evi  – Merit A. Yeşilova: 0-1

Gönyeli – Lefke: 2-0

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

YENİCAMİ AK

27

21

4

2

86

33

53

67

2.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

27

21

3

3

79

29

50

65

3.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

27

16

4

7

56

39

17

52

4.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

27

17

1

9

53

37

16

52

5.

ÇETİNKAYA TSK

27

14

6

7

44

31

13

48

6.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

27

12

5

10

48

39

9

41

7.

LEFKE TSK

27

12

4

11

45

39

6

40

8.

GÖNYELİ SK

27

12

3

12

44

40

4

39

9.

CİHANGİR GSK

27

11

6

10

48

51

-3

39

10.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

27

9

5

13

54

64

-10

32

11.

BAF ÜLKÜ YURDU

27

8

6

13

47

55

-8

30

12.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

27

6

9

12

39

64

-25

27

13.

BİNATLI YSK

27

7

4

16

34

61

-27

25

14.

ESENTEPE KKSK

27

7

2

18

33

61

-28

23

15.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

27

3

9

15

25

60

-35

18

16.

GİRNE HALK EVİ

27

3

3

21

33

65

-32

12

K-PET Süper Ligde 28. haftanın programı şöyle:

27 Nisan Cumartesi, Saat 15:30

Çetinkaya – Girne Halk Evi

28 Nisan Pazar, Saat 15:30

Türk Ocağı – Gençlik Gücü

Gönyeli – Gençler Birliği

Küçük Kaymaklı – Doğan Türk Birliği

Binatlı – Esentepe

Cihangir – Baf Ülkü Yurdu

Merit Alsancak Yeşilova – Yenicami

Lefke – Mağusa Türk Gücü

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