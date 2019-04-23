İlk yolcu Girne Halk Evi

K-PET Süper Lig’de 27. haftada alınan sonuçlardan sonra şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken Mağusa Türk Gücü, lider Yenicami'yi takibi sürüyor. Merit Alsancak Yeşilova ise istikrarlı çıkışı sonrasında lig üçüncülüğüne yükseldi
K-PET Süper Ligde Girne Halk Evi, ligden düşen ilk takım olurken, düşme hattındaki ve play out hattındaki sıralamalar da değişmedi
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında suskunluğunu bozan Ebuka 31 gole yükselirken, Peter 22, Okoli 21 gole yükseldi
Haftanın Takımı: Çetinkaya
Çetinkaya istikrarlı çıkışını ve rakibe bakmadan oynadığı olumlu futbolunu galibiyetlerle süslemeye devam ederken, Gençlik Gücü’nü de derbide mağlup etti
Haftanın Yıldızı: John Okoli (Gönyeli)
John Okoli, takımı Gönyeli’yi sırtlamaya devam ederken, Lefke karşısında da attığı 2 golle, takımını ligde rahata kavuşturan galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Teknik Adamı: Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü)
Mağusa Türk Gücü, Baf Ülkü Yurdu deplasmanında 2 kez geriye düşerken, Ali Oraloğlu, takımına yaptığı yerinde müdahalelerle galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Çetinkaya – Gençlik Gücü)
Hakan Muhtaroğlu, Çetinkaya ile Gençlik Gücü arasında oynanan Başkent derbisinde başarılı bir yönetim sergilerken, verdiği 2 kırmızı kart da doğruydu
Haftanın Kare Ası
Kani Kansu (Çetinkaya)
Binya (MAY)
Dinopeter (MTG)
Ebuka (YAK)
Haftanın On Biri
Kemal (Gönyeli)
Mejdi (MAY)
Mehmet Erol (MTG)
Batuhan(Çetinkaya)
Talat (Gönyeli)
Ünal (YAK)
Ergin (MAY)
Fikret (Gönyeli)
Faye (Çetinkaya)
Peter (MTG)
Esin (MAY)
K-PET Süper Ligde 27. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Yenicami –Küçük Kaymaklı: 5-3
DTB -Cihangir: 1-1
Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü: 2-3
Esentepe –Türk Ocağı: 3-3
Gençlik Gücü –Çetinkaya: 0-1
Gençler Birliği – Binatlı : 0-0
Girne Halk Evi – Merit A. Yeşilova: 0-1
Gönyeli – Lefke: 2-0
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
27
|
21
|
4
|
2
|
86
|
33
|
53
|
67
|
2.
|
27
|
21
|
3
|
3
|
79
|
29
|
50
|
65
|
3.
|
27
|
16
|
4
|
7
|
56
|
39
|
17
|
52
|
4.
|
27
|
17
|
1
|
9
|
53
|
37
|
16
|
52
|
5.
|
27
|
14
|
6
|
7
|
44
|
31
|
13
|
48
|
6.
|
27
|
12
|
5
|
10
|
48
|
39
|
9
|
41
|
7.
|
27
|
12
|
4
|
11
|
45
|
39
|
6
|
40
|
8.
|
27
|
12
|
3
|
12
|
44
|
40
|
4
|
39
|
9.
|
27
|
11
|
6
|
10
|
48
|
51
|
-3
|
39
|
10.
|
27
|
9
|
5
|
13
|
54
|
64
|
-10
|
32
|
11.
|
27
|
8
|
6
|
13
|
47
|
55
|
-8
|
30
|
12.
|
27
|
6
|
9
|
12
|
39
|
64
|
-25
|
27
|
13.
|
27
|
7
|
4
|
16
|
34
|
61
|
-27
|
25
|
14.
|
27
|
7
|
2
|
18
|
33
|
61
|
-28
|
23
|
15.
|
27
|
3
|
9
|
15
|
25
|
60
|
-35
|
18
|
16.
|
27
|
3
|
3
|
21
|
33
|
65
|
-32
|
12
K-PET Süper Ligde 28. haftanın programı şöyle:
27 Nisan Cumartesi, Saat 15:30
Çetinkaya – Girne Halk Evi
28 Nisan Pazar, Saat 15:30
Türk Ocağı – Gençlik Gücü
Gönyeli – Gençler Birliği
Küçük Kaymaklı – Doğan Türk Birliği
Binatlı – Esentepe
Cihangir – Baf Ülkü Yurdu
Merit Alsancak Yeşilova – Yenicami
Lefke – Mağusa Türk Gücü