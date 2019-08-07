 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Çetinkaya namağlup şampiyon
Çetinkaya namağlup şampiyon
2 0
Meyve suyu içmenin önemi
Meyve suyu içmenin önemi
12 0
 
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
Birileri uçurumdan uçtuktan sonra mı tamir edilecek?
29 0
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
79 0
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
31 0
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
14 0
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
50 0
banner82

İlk temas, ilk şampiyonluk

banner27

İlk temas, ilk şampiyonluk
banner267

Zonguldak'ta düzenlenen Şehit Kerim Keçeci Minikler Futbol Turnuvası'na katılan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi grubunu namağlup lider tamamlamıştı. 

Yurt dışındaki ilk turnuvasına katılan Çetinkaya ikinci gün ise final grubunda 4 takımın tek devreli lig usulü oynadığı maçlar sonunda namağlup şampiyon oldu. İlk gün olduğu gibi ikinci gün de 2 galibiyet 1 beraberlik alan Çetinkaya grubunu 7 puanla lider olarak bitirirken, turnuvanın şampiyonu oldu.

Sadece 2 aylık bir geçmişi olan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi takımı dün oynanan maçlarda aldığı skorlar şöyle: 

Çetinkaya – Gölçük Karadeniz, 2-1

Çetinkaya – Zonguldak Akademi  3-0

Çetinkaya – Zonguldak Kömürspor 1- 1

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.