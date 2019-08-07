İlk temas, ilk şampiyonluk

Zonguldak'ta düzenlenen Şehit Kerim Keçeci Minikler Futbol Turnuvası'na katılan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi grubunu namağlup lider tamamlamıştı.

Yurt dışındaki ilk turnuvasına katılan Çetinkaya ikinci gün ise final grubunda 4 takımın tek devreli lig usulü oynadığı maçlar sonunda namağlup şampiyon oldu. İlk gün olduğu gibi ikinci gün de 2 galibiyet 1 beraberlik alan Çetinkaya grubunu 7 puanla lider olarak bitirirken, turnuvanın şampiyonu oldu.

Sadece 2 aylık bir geçmişi olan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi takımı dün oynanan maçlarda aldığı skorlar şöyle:

Çetinkaya – Gölçük Karadeniz, 2-1

Çetinkaya – Zonguldak Akademi 3-0

Çetinkaya – Zonguldak Kömürspor 1- 1