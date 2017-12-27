İlk perde kapanıyor

K-PET Ligler’inde ilk devre bugün başlayacak ve Cumartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Lider Yenicami’nin, Türk Ocağı ile oynayacağı haftanın açılış maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek. 4 gece maçının oynanacağı haftanın en zorlu maçlarından olan ve Cuma gecesi oynanacak Doğan Türk Birliği – Çetinkaya maçını Mehmet Sezener yönetecek.

K-Pet Süper Lig 15. hafta programı: 28/12 Perşembe 18:00 Yenicami-TOL, Utku Hamamcıoğlu 29/12 Cuma 18:00 DTB-GAÜ Çetinkaya, Mehmet Sezener Binatlı –Gençlerbirliği, Serkan Şimşek Yeniboğaziçi – BÜY, Mehmet Malek 30/12/Cumartesi 14:00 K.Kaymaklı- Merit Alsancak Yeşilova, Turgay Misk Ozanköy-Lefke, Fehim Dayı Cihangir-Gençlik Gücü, Kerem Eran Yalova-MTG, Timur Bodi K-Pet 1. Lig 15. hafta maç programı: 30 Aralık Cumartesi: Esentepe – Doğancı, Ozan Kel Mormenekşe – Kaya Mehmetçik, Hasan Eriş Lapta – B. Bağcıl, Serkan Durmaz, Çanakkale – Değirmenlik, Evren Karademir Gönyeli – Girne Halk Evi, Hüseyin Özkan Göçmenköy – Hamitköy, Hüseyin Eyyüpler Görneç – Maraş, Emre Öztaşlı Dumlupınar – Akova, Osman Küçük