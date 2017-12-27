İlk perde kapanıyor

K-Pet Süper Lig 15. hafta programı:
28/12 Perşembe 18:00
Yenicami-TOL, Utku Hamamcıoğlu
29/12 Cuma 18:00
DTB-GAÜ Çetinkaya, Mehmet Sezener
Binatlı –Gençlerbirliği, Serkan Şimşek
Yeniboğaziçi – BÜY, Mehmet Malek
30/12/Cumartesi 14:00
K.Kaymaklı- Merit Alsancak Yeşilova, Turgay Misk
Ozanköy-Lefke, Fehim Dayı
Cihangir-Gençlik Gücü, Kerem Eran
Yalova-MTG, Timur Bodi
K-Pet 1. Lig 15. hafta maç programı:
30 Aralık Cumartesi:
Esentepe – Doğancı, Ozan Kel
Mormenekşe – Kaya Mehmetçik, Hasan Eriş
Lapta – B. Bağcıl, Serkan Durmaz,
Çanakkale – Değirmenlik, Evren Karademir
Gönyeli – Girne Halk Evi, Hüseyin Özkan
Göçmenköy – Hamitköy, Hüseyin Eyyüpler
Görneç – Maraş, Emre Öztaşlı
Dumlupınar – Akova, Osman Küçük