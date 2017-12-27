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İlk perde kapanıyor

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K-PET Ligler’inde ilk devre bugün başlayacak ve Cumartesi günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Lider Yenicami’nin, Türk Ocağı ile oynayacağı haftanın açılış maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek. 4 gece maçının oynanacağı haftanın en zorlu maçlarından olan ve Cuma gecesi oynanacak Doğan Türk Birliği – Çetinkaya maçını Mehmet Sezener yönetecek.

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İlk perde kapanıyor
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K-Pet Süper Lig 15. hafta programı:

28/12 Perşembe 18:00

Yenicami-TOL, Utku Hamamcıoğlu

29/12 Cuma  18:00

 DTB-GAÜ Çetinkaya, Mehmet Sezener

 Binatlı –Gençlerbirliği, Serkan Şimşek

Yeniboğaziçi – BÜY, Mehmet Malek

30/12/Cumartesi 14:00

K.Kaymaklı- Merit Alsancak Yeşilova, Turgay Misk

Ozanköy-Lefke, Fehim Dayı

Cihangir-Gençlik Gücü, Kerem Eran

Yalova-MTG, Timur Bodi

K-Pet 1. Lig 15. hafta maç programı:

30 Aralık Cumartesi:

Esentepe – Doğancı, Ozan Kel

Mormenekşe – Kaya Mehmetçik, Hasan Eriş

Lapta – B. Bağcıl, Serkan Durmaz,

Çanakkale – Değirmenlik, Evren Karademir

Gönyeli – Girne Halk Evi, Hüseyin Özkan

Göçmenköy – Hamitköy, Hüseyin Eyyüpler

Görneç – Maraş, Emre Öztaşlı

Dumlupınar – Akova, Osman Küçük

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