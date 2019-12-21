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İlk perde kapanıyor

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İlk devrenin son maçları bugün ve yarın oynanacak. K-PET Süper Ligde yılın maçında lig ikincisi Cihangir, bugün lider Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek

İlk perde kapanıyor

K-PET Liglerinde ilk devrenin son maçları bugün ve yarın oynanacak.K-PET Süper Ligdeyılın maçı olan 15. hafta maçında lig ikincisi Cihangir, bugün saat 14:00’te, lider Mağusa Türk Gücü’nü Cihangir Stadında konuk edecek.Merkez Hakem Kurulu, ilk devrenin liderinin belirleneceği bu maça sezonun forma hakemlerinden olan Fehim Dayı’yı atadı.

İlk devrenin son haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarda Lefke ile Gönyeli, Düzkaya ile de Çetinkaya karşılaşacaklar. Ligin diğer maçlarının çoğunda üst sıraları zorlayan takımlar, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen takımlara karşı mücadele edecekler.

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