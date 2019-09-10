İlk heyecan, ilk 3 puan

Doğan Türk Birliği - Göçmenköy maçıyla başlayacak olan 2019 - 2020 sezonunun ilk maçını her 2 takım da kazanmak isteyecek

Necati KÜLAHLILAR

Futbolda 2019 - 2020 sezonu, 12 Eylül Perşembe akşamı saat 19:00'da Mete Adanır Stadında oynanacak olan Doğan Türk Birliği - Göçmenköy maçıyla başlayacak.

Sezonun ilk maçı öncesinde Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan ile Göçmenköy teknik direktörü Kemal Yürekli şu açıklamaları yaptılar:

CANER OSHAN: HEDEF İYİ BAŞLANGIÇ

"Geçtiğimiz sezon lige çok kötü başladık. İlk 3 hafta puan alamamıştık. Bu kez sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu nedenle de Göçmenköy karşısında tek hedefimiz galibiyettir.

Sezona iyi başlayıp, iyi götürüp, iyi bitirmek ve sezonun sonunda şampiyon olmak istiyoruz.

Gece ışıklar altında oynayacağımız maçta, taraftarlarımızdan da büyük destek bekliyoruz. Onların tribünlerden vereceği destekle, galibiyet alıp, bunu camiamıza hediye edeceğiz."

KEMAL YÜREKLİ: ZOR GEÇECEK

"Yarın akşam başlayacak olan Süper Ligde sezonun ilk maçını deplasmanda Doğan Türk Birliği ile oynayacağız. İlk maçımızın zor geçeceğini biliyoruz.

Takım olarak maç için çalışmalarımız devam ediyor. Takım şu an uyum içerisindedir. Biz Göçmenköy olarak sahaya en iyi kadro ile çıkıp, mücadelemizi vereceğiz.

Ligdeki hedefimiz ise ilk altının içinde yer almaktır. Gol bölgelerinde biraz sıkıntımız olsa da her maçta sahaya çıkıp en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Sakatlıksız bir sezon dilerim."