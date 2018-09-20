İlk haftanın hakemleri belirlendi

K-Pet Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonu Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği maçıyla açılırken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Lig’de, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
K-Pet Süper Lig’de 1. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 2-0
21 Eylül Cuma (Saat 20:00)
Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu, Serkan Şimşek
22 Eylül Cumartesi (Saat 16:30)
Gençler Birliği – Gençlik Gücü, Osman Özpaşa
K.Kaymaklı – Cihangir, Kerem Eran
23 Eylül Pazar
Gönyeli – Girne Halk Evi (Saat 16:30), Turgay Misk
Esentepe – Lefke (Saat 16:30), Utku Hamamcıoğlu
Merit. A. Yeşilova – Mağusa Türk Gücü (Saat 19:00), Mehmet Sezener
24 Eylül Pazartesi (Saat 18:45)
Binatlı – Yenicami, Ali Özer
K-Pet Birinci Lig’de, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
22 Eylül Cumartesi (Saat 16:30)
Değirmenlik – Doğancı: Evren Karademir
Mormenekşe – Yalova: Mustafa Öztugay
Düzkaya – Göçmenköy: Serkan Durmaz
Çanakkale – Akova: Hüseyin Özkan
23 Eylül Pazar(Saat 16:30)
Maraş – Dumlupınar, Emre Öztaşlı
Hamitköy – Karşıyaka, Timur Ercan Bodi
Bostancı Bağcıl – Ozanköy, Hakan Muhtaroğlu
Yeni Boğaziçi – Mesarya, Hüseyin Eyyüpler