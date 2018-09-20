banner107
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
142 0
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
8 0
En acayip Türk batıl inançları
En acayip Türk batıl inançları
62 0
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
163 0
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
71 0
Yaşlı ve sevimli bebekler
Yaşlı ve sevimli bebekler
17 0
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
12 0
Hamitköylüler piknikte buluştu
Hamitköylüler piknikte buluştu
59 0
banner82
banner147

İlk haftanın hakemleri belirlendi

banner27

İlk haftanın hakemleri belirlendi
banner192

K-Pet Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonu Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği maçıyla açılırken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-Pet Süper Lig ve K-Pet Birinci Lig’de, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

K-Pet Süper Lig’de 1. hafta maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 2-0

21 Eylül Cuma (Saat 20:00)

Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu, Serkan Şimşek

22 Eylül Cumartesi (Saat 16:30)

Gençler Birliği – Gençlik Gücü, Osman Özpaşa

K.Kaymaklı – Cihangir, Kerem Eran

23 Eylül Pazar

Gönyeli – Girne Halk Evi (Saat 16:30), Turgay Misk

Esentepe – Lefke (Saat 16:30), Utku Hamamcıoğlu

Merit. A. Yeşilova – Mağusa Türk Gücü (Saat 19:00), Mehmet Sezener

24 Eylül Pazartesi (Saat 18:45)

Binatlı – Yenicami, Ali Özer

K-Pet Birinci Lig’de, ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

22 Eylül Cumartesi (Saat 16:30)

Değirmenlik – Doğancı: Evren Karademir

Mormenekşe – Yalova: Mustafa Öztugay

Düzkaya – Göçmenköy: Serkan Durmaz

Çanakkale – Akova: Hüseyin Özkan

23 Eylül Pazar(Saat 16:30)

Maraş – Dumlupınar, Emre Öztaşlı

Hamitköy – Karşıyaka, Timur Ercan Bodi

Bostancı Bağcıl – Ozanköy, Hakan Muhtaroğlu

Yeni Boğaziçi – Mesarya, Hüseyin Eyyüpler

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.