İlk haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-16 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.
Oynanan karşılaşmaların ardından 7 futbolcu kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. En ağır cezaları 3'er maçla Gençlik Gücü futbolcusu Mehmet Kaygısız ile Mormenekşe futbolcusu Emre Kuvvetlişahin aldılar.
Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları aldı;
KIRMIZI KART CEZALILARI
Herve Amani, Çetinkaya 1 maç
Mehmet Kaygısız, GG, 3 maç
Emre Kuvvetlişahin, Mormenekşe, 3 maç
Sezgin Dağ, GG 1 maç
Sertan Bulut, GB, 1 maç
Rifat İnce, Görneç, 1 maç
İrfan Özbaysal, Mesarya, 2 maç