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İlk haftanın cezalıları açıklandı

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İlk haftanın cezalıları açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-16 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig karşılaşmalarındaki disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı.

Oynanan karşılaşmaların ardından 7 futbolcu kırmızı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. En ağır cezaları 3'er maçla Gençlik Gücü futbolcusu Mehmet Kaygısız ile Mormenekşe futbolcusu Emre Kuvvetlişahin aldılar.

Disiplin Kurulu Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları aldı;

KIRMIZI KART CEZALILARI

Herve Amani, Çetinkaya 1 maç

Mehmet Kaygısız, GG, 3 maç

Emre Kuvvetlişahin, Mormenekşe, 3 maç

Sezgin Dağ, GG 1 maç

Sertan Bulut, GB, 1 maç

Rifat İnce, Görneç, 1 maç

İrfan Özbaysal, Mesarya, 2 maç

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