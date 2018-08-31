İlk hafta maç programı açıklandı

KTFF, K-PET Süper Lig'de 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk hafta maç programını açıkladı. 3 maçın gece maçı olacağı sezonun ilk hafta maçları 5 günde tamamlanacak

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), K-PET Süper Lig'de 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk hafta maç programını açıkladı. 3 maçın gece maçı olacağı sezonun ilk hafta maçları 5 günde tamamlanacak.

20 Eylül Perşembe akşamı saat 20:00'de, Mete Adanır Stadı'nda oynanacak olan Türk Ocağı - Doğan Türk Birliği derbisi ile başlayacak olan 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk haftasının ikinci maçı Cuma akşamı Atatürk Stadı'nda saat 20:00'de oynanacak olan Çetinkaya - Baf Ülkü Yurdu maçı olacak. İlk haftada Cumartesi günü 2, Pazar günü ise 3 maç oynanacak. İlk hafta Pazartesi akşamı saat 20:00'de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanacak olan Binatlı - Yenicami maçı ile tamamlanacak.