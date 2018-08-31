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İlk hafta maç programı açıklandı

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KTFF, K-PET Süper Lig'de 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk hafta maç programını açıkladı. 3 maçın gece maçı olacağı sezonun ilk hafta maçları 5 günde tamamlanacak

İlk hafta maç programı açıklandı
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Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), K-PET Süper Lig'de 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk hafta maç programını açıkladı. 3 maçın gece maçı olacağı sezonun ilk hafta maçları 5 günde tamamlanacak.

20 Eylül Perşembe akşamı saat 20:00'de, Mete Adanır Stadı'nda oynanacak olan Türk Ocağı - Doğan Türk Birliği derbisi ile başlayacak olan 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk haftasının ikinci maçı Cuma akşamı Atatürk Stadı'nda saat 20:00'de oynanacak olan Çetinkaya - Baf Ülkü Yurdu maçı olacak. İlk haftada Cumartesi günü 2, Pazar günü ise 3 maç oynanacak. İlk hafta Pazartesi akşamı saat 20:00'de Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanacak olan Binatlı - Yenicami maçı ile tamamlanacak.

20/9/ 2018

                               20:00:00                                 TOL

-

DTB

21/09/2018

20:00:00

ÇETİNKAYA TSK

-

BAF ÜLKÜ YURDU

22/09/2018

16:30:00

KÜÇÜK KAYMAKLI

-

CİHANGİR GSK

22/09/2018

16:30:00

L. GENÇLER BİRLİĞİ

-

GENÇLİK GÜCÜ

23/09/2018

16:30:00

GÖNYELİ SK

-

GİRNE HALK EVİ

23/09/2018

16:30:00

ESENTEPE KKSK

-

LEFKE TSK

23/09/2018

16:30:00

ALSANCAK YEŞİLOVA

-

MTG

24/09/2018

20:00:00

BİNATLI YSK

-

YENİCAMİ AK
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