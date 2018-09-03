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İlk hafta ikiye bölündü

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KTFF, K-PET Birinci Lig'de 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk hafta maç programını açıklarken 4 maçı Cumartesi, 4 maçı da Pazar günü oynatacak

İlk hafta ikiye bölündü
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Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), K-PET Birinci Lig'de 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk hafta maç programını açıkladı. İlk hafta 4 maç Cumartesi, 4 maç da Pazar günü oynanacak. Maçlar saat 16:30'da başlayacak.

İlk haftanın en dikkat çekici maçı Halil Kartal Stadı'nda oynanacak olan Maraş - Dumlupınar derbisi olacak.

İlk hafta programı şöyle:

       22/09/2018

16:30:00

DÜZKAYA KOSK

-

GÖÇMENKÖY İYSK

22/09/2018

16:30:00

MORMENEKŞE GB

-

YALOVA SK

22/09/2018

16:30:00

ÇANAKKALE TSK

-

AKOVA VUDA T.Ç.B.

22/09/2018

16:30:00

DEĞİRMENLİK SK

-

DOĞANCI SK

23/09/2018

16:30:00

YENİBOĞAZİÇİ DSK

-

MESARYA SK

23/09/2018

16:30:00

HAMİTKÖY ŞHSK

-

KARŞIYAKA ASK

23/09/2018

16:30:00

BOSTANCI BAĞCIL SK

-

AKACAN OZANKÖY SK

23/09/2018

16:30:00

MARAŞ GSK

-

DUMLUPINAR
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