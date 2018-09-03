İlk hafta ikiye bölündü

Hamit SAKALLI
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), K-PET Birinci Lig'de 2018 - 2019 Futbol Sezonu'nun ilk hafta maç programını açıkladı. İlk hafta 4 maç Cumartesi, 4 maç da Pazar günü oynanacak. Maçlar saat 16:30'da başlayacak.
İlk haftanın en dikkat çekici maçı Halil Kartal Stadı'nda oynanacak olan Maraş - Dumlupınar derbisi olacak.
İlk hafta programı şöyle:
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22/09/2018
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16:30:00
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22/09/2018
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16:30:00
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22/09/2018
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16:30:00
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22/09/2018
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16:30:00
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23/09/2018
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16:30:00
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23/09/2018
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16:30:00
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23/09/2018
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16:30:00
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23/09/2018
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16:30:00
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