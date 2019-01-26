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İlk günün sürprizi Düzkaya’dan

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçlarının 8’i dün oynandı. Günün tek sürprizini geriye düştüğü maçta Çetinkaya’yı mağlup eden Düzkaya yaptı. Kupa da bugün de 8 maç oynanacak

İlk günün sürprizi Düzkaya’dan
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçlarının 8’i dün oynandı. Günün tek sürprizini geriye düştüğü maçta Çetinkaya’yı mağlup eden Düzkaya yaptı. Kupa da bugün de 8 maç oynanacak.

Kupanın son sahibi Cihangir, Hamitköy’ü zorlanmasına rağmen elerken, günün en farklı galibiyetini Göçmenköy’ü 7-2 ile eleyen Yenicami aldı. K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü ise Maraş karşısında zorlanmadan tur atladı.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle

Mağusa Türk Gücü – Maraş, 4-0

Akova  – Doğan Türk Birliği, 0-3

Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, 4-1

Cihangir GSK – Hamitköy, 3-2

Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, 2-7

Türk Ocağı– Mesarya SK, 2-0

Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, 2-1

Yalova SK – Girne Halk Evi SK, 0-2

27 Ocak 2019 Pazar

Ozanköy – Gönyeli, Mustafa Özkayım Stadı  (Utku Hamamcıoğlu)   

Gençlik Gücü– Çanakkale, Lefkoşa Atatürk Stadı (Zekai Töre)         

Lefke – Doğancı SK, Lefke 16 Ağustos Stadı  (Osman Küçük)

Dumlupınar– Alsancak Yeşilova, Dr. Fazıl Küçük Stadı (Fehim Dayı)                             

K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi, Şht. Hüseyin Ruso Stadı (İsfendiyar Açıksöz)

Bostancı Bağcıl – Binatlı, Bostancı Bağcıl Stadı (Serkan Durmaz) 

Mormenekşe – Gençler Birliği, Cemal Balses Stadı (Kerem Eran)                           

Esentepe – Karşıyaka ASK, Erdal Barut Stadı (Emre Öztaşlı)                       
 

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