İlk günün sürprizi Düzkaya’dan

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçlarının 8’i dün oynandı. Günün tek sürprizini geriye düştüğü maçta Çetinkaya’yı mağlup eden Düzkaya yaptı. Kupa da bugün de 8 maç oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçlarının 8’i dün oynandı. Günün tek sürprizini geriye düştüğü maçta Çetinkaya’yı mağlup eden Düzkaya yaptı. Kupa da bugün de 8 maç oynanacak. Kupanın son sahibi Cihangir, Hamitköy’ü zorlanmasına rağmen elerken, günün en farklı galibiyetini Göçmenköy’ü 7-2 ile eleyen Yenicami aldı. K-PET Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü ise Maraş karşısında zorlanmadan tur atladı. Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve günün programı şöyle Mağusa Türk Gücü – Maraş, 4-0 Akova – Doğan Türk Birliği, 0-3 Baf Ülkü Yurdu – Değirmenlik, 4-1 Cihangir GSK – Hamitköy, 3-2 Göçmenköy İYSK – Yenicami AK, 2-7 Türk Ocağı– Mesarya SK, 2-0 Düzkaya KOSK – Çetinkaya TSK, 2-1 Yalova SK – Girne Halk Evi SK, 0-2 27 Ocak 2019 Pazar Ozanköy – Gönyeli, Mustafa Özkayım Stadı (Utku Hamamcıoğlu) Gençlik Gücü– Çanakkale, Lefkoşa Atatürk Stadı (Zekai Töre) Lefke – Doğancı SK, Lefke 16 Ağustos Stadı (Osman Küçük) Dumlupınar– Alsancak Yeşilova, Dr. Fazıl Küçük Stadı (Fehim Dayı) K. Kaymaklı– Yeniboğaziçi, Şht. Hüseyin Ruso Stadı (İsfendiyar Açıksöz) Bostancı Bağcıl – Binatlı, Bostancı Bağcıl Stadı (Serkan Durmaz) Mormenekşe – Gençler Birliği, Cemal Balses Stadı (Kerem Eran) Esentepe – Karşıyaka ASK, Erdal Barut Stadı (Emre Öztaşlı)

