İlk devrenin liderleri Görneç ile Karaoğlanoğlu

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta sekizinci hafta ile BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta yedinci hafta maçları oynandı.

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta, gelecek hafta oynanacak olan 9. haftayı bay geçecek olan Görneç, devre tamamlanmadan ilk devrenin lideri olmayı garantiledi. BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta ise ilk devre tamamlanırken, Karaoğlanoğlu, ilk devrenin lideri oldu.

BTM Birinci Lig’de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

Türkmenköy – Vadili, 2-1

Gaziköy – Mehmetçik, 1-6

Görneç – Serdarlı, 2-1

Geçitkale – Dipkarpaz, 2-1

BTM Birinci Lig Beyaz Grup

Tatlısu – Karaoğlanoğlu, 2-3

Ortaköy – Denizli, 1-3

Yılmazköy – Lapta, 1-2

Aydınköy – Zümrütköy, 3-1