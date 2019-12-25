İlk devrede 9 teknik direktör değişti

Süper Lig, teknik direktör değişiminde Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında birinci sırada yer alıyor. Geride kalan 16 haftada tam 9 teknik direktörün görevine son verildi

Süper Lig'de teknik direktör istikrarsızlığı, her yıl olduğu gibi bu sezonda devam ediyor.

Henüz ligin 16 haftası geride kalmışken, 9 çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında Türkiye bu alanda ilk sırada yer alıyor.

Ülkemizi, bu alanda İtalya takip ediyor.

Serie A'da şimdiye kadar takımlar 7 kez teknik direktör değişikliğine gitti.

İngiltere Premier Lig'de 5, Almanya ve İspanya liglerinde ise bu sayı 4'de kaldı.

Avrupa'nın en az teknik direktör değişikliğine gidilen ligi ise Fransa oldu.

Ligue 1'de 3 teknik direktörün görevine son verildi.

Süper Lig'de, Aykan Atik, Metin Diyadin, Bülent Korkmaz, Hikmet Karaman, Kemal Özdeş, Mustafa Kaplan, Yücel İldiz, Tamer Tuna ve Samet Aybaba, bugüne kadar takımlarından ayrılan ya da görevine son verilen isimler oldu.