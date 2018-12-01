İlgi yok, başarı var

Futbolumuzun en önemli kulüplerinden olmasına rağmen, camiasının ilgisiz olduğu Gönyeli, teknik heyet ve futbolcuların özverileri ile başarılı sonuçlar almaya devam ederken, Binatlı'yı da yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Kadrosunda önemli eksikler bulunan Binatlı, kaleci Salih'in performansına rağmen maçı kaybederek işini zorlaştırdı

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Ali Akçınar, Ali Karahasan

GÖNYELİ: Kemal, Menteş, Eray, Talat, Mehmet Barkınay, Kemal Varan(DK 76 Fikret), Chrıstıan(DK 80 Kahraman), Raif, İbrahim(DK 66 İsmet), Folley, John Okoli.

BİNATLI: Salih, Burak(DK 89 Eray), Yunus, Hüseyin, Israel, Kehınde, Abdullah, Alaaddin, Mehmet Ali(DK 75 Hasan), Mustafa, Barkın(DK 37 Sertaç).

GOLLER: DK 2 Chrıstıan, DK 47 Kemal Varan, DK 59 John Okolı(Gönyeli). DK 75 Mustafa Süzgen(Binatlı)

K-PET Süper Lig'de Gönyeli Binatlı'yı, Christian, Kemal Varan ve Okoli'nin golleriyle mağlup ederek dördüncü sıraya yükseldi. Gönyeli antrenörü Emre Perçinci, maçtan sonra yaptığı açıklamada camianın ilgisizliğinden dolayı yalnız kalmalarına rağmen başarılı sonuçlar alan futbolcularını kutladı.

Önemli oyuncularından yoksun olan Binatlı, sıkıntılı çıktığı maçı kaybederek alt sıralarda iyice zor girdi. Mustafa Süzgen'in ayakta kaldığı Binatlı'da, kaleci Salih yaptığı kurtarışlarla farkın büyümesini önledi.

2.DK: Sol kanattan gelişen etkili Gönyeli atağında İbrahim Öksüzoğulları’nın ortasında ceza alanı içerisinde Chrıstıan yaptığı vuruş sonrası takımını öne geçiren isim oldu.1-0

12.DK: Gelişen konuk Binatlı atağında ceza alanı içerisinde Mehmet Ali’nin vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

37.DK: Gelişen Gönyeli atağında ceza alanı dışından Folley’in yaptığı sert ve düzgün vuruşta top direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.

43.DK: Gönyeli takımının kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Mehmet Barkınay’ın vuruşunu kaleci Salih bir kez daha kornere çeldi.

45+1.DK: Gönyeli kontra atağında savunmadan iyi sıyırılan Okoli’nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Salih önemeyi başardı.

46.DK: Gelişen Gönyeli kontra atağında Chrıstıan’ın pasında Folley’in sert vuruşunu kaleci Kemal kornere çedli.

47.DK: Gönyeli takımının kullandığı köşe vuruşunda yapılan ortada Kemal Varan kafa vuruşu ile farkı ikiye çıkardı.2-0

53.DK: Yeni bir Gönyeli atağında Kemal’ın pası ile topla buluşan Okoli’nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu önce kaleci Salih, sonrasında ise savunma uzaklaştırdı.

59.DK: Yeni bir ev sahibi Gönyeli atağında John Okoli’nin ceza alanı dışından yaptığı akıl dolu vuruşta fark üçe çıkdı.3-0

71.DK: Raif ile başlayan Gönyeli atağında bu oyuncunun pasında Folley’in ceza alanı içerisinde yaptığı vuruşu kaleci Salih kornere çeldi.

75.DK: Gelişen Binatlı atağında Gönyeli ceza alanı içerisinde topla buluşan Mustafa Süzgen yaptığı vuruş sonrası farkı ikiye indiridi.3-1

(Foto: Soydan SAKALLI)