İkisine de yaramadı

Baf Ülkü Yurdu ile Ozanköy, Joseph ve Bekir Yıldız’ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalırlarken, çıkan sonuç 2 takıma da yaramadı. Ozanköy sonunculukta kalırken, Baf Ülkü Yurdu, alt sıralardan uzaklaşma şansını kullanamadı

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler-Mehmet Ekşici-Nemi Bulut

BAF ÜLKÜ YURDU:Erdoğan-Fikri(Arif dk.84)-M.Tekpınar-Hamis(H.Topaloğlu dk.68)-Hasan(İltaç Dk.40)-Ahmet-Hüseyin-Lawal-Feli-Joseph-Azat

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ:Feyyaz-H.Aydıngönül-Nedim(Mehmet dk.62)-Alpay-Bekir-Marc Dion-Ali-H.Çakmak-Fikret(Berk dk.83)Serhan-M.Kılıç

GOLLER: Dk. 39 Bekir(Ozanköy), Dk. 40 Joseph(Baf Ülkü Yurdu)

K-Pet Süper Lig'de 14. hafta mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Ozanköy, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.Baf Ülkü Yurdu'nun golünü 40. dakikada Joseph atarken, Ozanköy'ün golünü 38. dakikada Bekir Yıldız kaydetti.

21. dakikada gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Azat ceza alanı içindeki Hasan’ı gördü. Hasan rakibinden kurtulduktan sonra kaleyi karşısında görmesine rağmen çok yavaş bir vuruş yaptı ve top kaleci Feyya’da kaldı.

31. dakikadaki Baf Ülkü Yurdu’ndan Felix’in kullandığı konerde M.Tekpınar’ın kafa ile vurdu top yan ağlarda kaldı.

39. dakikada Ozanköy öne getçi. Sol taraftan iyi gelişen atakta Alpay kale çizgisine inmeden ceza alanı içine gönderdiği topa bekletmeden vuran Bekir Ozanköy’ü 1-0 öne geiren golü attı.

40. dakikadaki Baf Ülkü Yurdu atağında Azat sol taraftan ceza alanına girdi, kale önüne kestiği topa rakip futbolcular müdahale edemedi. Bu topu önünde bulan Joseph boş kaleye topu yollayarak skoru 1-1 yaptı.

52. dakikada Baf Ülkü Yurdu Ozanköy ceza alanının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda serbest vuruşş kazandı. Joseph’in vuruşunda top barajda kaldı.

56. dakikadaki Baf ülkü Yurdu Felix’in düşürülmesiyle yine kaleyi karşıdan gören bir yerden serbest vuruş daha kazandı. Bu kez serbest vuruşu H.Hürben kullandı. Kaleye gitmekte olan topu Feyyaz direğin altından tokatlayarak kornere attı.

75. dakikada ani gelişen Ozanköy atağında Bekir topla rakip ceza alanına girdi. Topu geriden gelen arkadaşına vermek isterken araya giren defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

90+4’ncü dakikada Baf Ülkü Yurdu takımından İltaç sağ taraftan yapılan ortada defansın arkasında topla buluştu. Ancak vuruşu çok yavaş oldu ve top kaleci Feyyaz’da kaldı.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldılar. Bu sonuçla Baf Ülkü Yurdu puanını 19'a, Ozanköy ise 11'e yükseltti.

