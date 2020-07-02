İkisine de yaramadı

Gönyeli ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan maçtan çıkan beraberlik, iki takıma da yaramazken, Gönyeli play out hattına geriledi. Küçük Kaymaklı ise rahatlama şansını yitirdi

Stad:Gönyeli Stadı. Hakemler:Fehim Dayı,Özal Çağlayan,Olgun Canik,Ahmet Özkurtuluş, Gönyeli: Kemal,Azat(Yağış),Eray,Kahraman(Barış),Raif(İbrahim), Sabri (Süleyman), Tufan, Chrıstıan, Sylla,Felıx,Mehmet. Küçük Kaymaklı: Salih,Taner,Dıabone,Sena,Bahadır(Boran),Berkem,Barkın, Okafor, Rıfat (Mehmet), Osıta,Hüseyin(Ahmet). Hakan Ahmet SAÇAR K-Pet Süper Ligi 25. hafta müsabakasında karşılaşan Gönyeli ve Küçük Kaymaklı takımları arasındaki maçta, takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca karşılıklı attıkları birer golle, puanları paylaşmış oldular. Her iki takım da kazanmak için üstün mücadele ortaya koyduğu karşılaşma, gol pozisyonu yönünden kısır geçti. Konuk ekip Küçük Kaymaklı ilk yarıda öne geçmesine rağmen, ikinci yarıda bu kez ev sahibi Gönyeli golü bulunca takımlar birer puana razı oldular. 10.dakikada Küçük Kaymaklı'nın ceza alanı dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Okafor topu barajın üzerinden aşırarak ağlara gönderdi.0-1. 20.dakikada gelişen konuk ekip atağında Okafor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Kemal önledi. 70.dakikada Okafor'un Gönyeli defansından sıyrılıp, kaleciyle karşı,karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut kaleci Kemal'dan döndü. 76.dakikada gelişen Gönyeli atağında sol çaprazdan Yağış'ın kale alanı içerisine gönderdiği orta şut karışımı top doğrudan ağlara gidince skora denge geldi.1-1.