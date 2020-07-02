banner411
banner69
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
Süper Ligin altı, allem gallem oldu
9 0
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
Girne'den Lefkoşaya yürüyüşe geçtiler
353 0
 
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
Birleşik Eylem Komitesi, Başbakanlık önünde çadır eylemi başlattı
14 0
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
Berat Albayrak ve eşine hakarete gözaltı
189 0
Çekya'da coronaya veda partisi
Çekya'da coronaya veda partisi
53 0
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
Akıllı telefona yenildi: 84 yıllık dev firma veda ediyor
52 0
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
Çin'de yine pandemi tehlikesi: Yeni nesil domuz gribi virüsü
59 0
banner460

İkisine de yaramadı

banner27

Gönyeli ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan maçtan çıkan beraberlik, iki takıma da yaramazken, Gönyeli play out hattına geriledi. Küçük Kaymaklı ise rahatlama şansını yitirdi

İkisine de yaramadı

Stad:Gönyeli Stadı.

Hakemler:Fehim Dayı,Özal Çağlayan,Olgun Canik,Ahmet Özkurtuluş,

Gönyeli: Kemal,Azat(Yağış),Eray,Kahraman(Barış),Raif(İbrahim), Sabri (Süleyman), Tufan, Chrıstıan, Sylla,Felıx,Mehmet.

Küçük Kaymaklı: Salih,Taner,Dıabone,Sena,Bahadır(Boran),Berkem,Barkın, Okafor, Rıfat (Mehmet), Osıta,Hüseyin(Ahmet).

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligi  25. hafta müsabakasında karşılaşan Gönyeli ve Küçük Kaymaklı takımları arasındaki maçta, takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca karşılıklı attıkları birer golle, puanları paylaşmış oldular.

Her iki takım da kazanmak için üstün mücadele ortaya koyduğu karşılaşma, gol pozisyonu yönünden kısır geçti. Konuk ekip Küçük Kaymaklı ilk yarıda öne geçmesine rağmen, ikinci yarıda bu kez ev sahibi Gönyeli golü bulunca takımlar birer puana razı oldular.

10.dakikada Küçük Kaymaklı'nın  ceza alanı dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Okafor topu barajın üzerinden aşırarak ağlara gönderdi.0-1.

20.dakikada gelişen konuk ekip atağında Okafor'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Kemal önledi.

70.dakikada Okafor'un Gönyeli defansından sıyrılıp, kaleciyle karşı,karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut  kaleci Kemal'dan döndü.

76.dakikada gelişen Gönyeli atağında sol çaprazdan Yağış'ın kale  alanı içerisine gönderdiği orta şut karışımı top doğrudan ağlara gidince skora denge geldi.1-1. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.