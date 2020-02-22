İkisine de yaramadı

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1.Lig'de 20.Haftada düşme hattında yer alan Bostancı Bağcıl,Mustafa Öztugay’ın yönettiği maçta Bağcıl Stadında play out hattında yer alan Lapta’yı konuk etti.

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı maç, çekişme içerisinde geçerken, Bostancı Bağcıl’da Cevdet 76. Dakikada kırmızı kart gördü.

Lapta 14’te Kemal Göktaş ile 1-0 öne geçerken, Bostancı Bağcıl Aziz Özsakallı ve Arda’nın golleriyle devreyi 2-1 önde tamamladı. Lapta, Selçuk Soyer ile 74’te gol bulunca skor 2-2 olurken, alınan birer puan 2 takıma da hedefleri doğrultusunda pek yaramadı.