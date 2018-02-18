İkisi de yaralandı

Merit Alsancak Yeşilova, galibiyet serisini Binatlı karşısında bitirirken, ikinci devredeki ilk puan kayıplarını yaptı. Kalabalık ve coşkulu taraftar grubu önünde oynanan maçta Binatlı ise 2 kez öne geçmesine rağmen yine galibiyeti koruyamayıp, zirvenin 6 puan gerisine düştü

Stad: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Tarım, Ali Akçınar

Merit Alsancak Yeşilova: Hasan, Okan (Bayram), Vakkas, Binya, İlyas (Ahmet), Adeleke, Ulaş, Cenker, Mustafa, Aksel (Yasin), Lua Lua

Binatlı: Yusuf, Erencan (Kemal Yıldırım), Çağdaş, Erbay, Taner, Şenol (Abdullah), Mehmet Neşe (Kemal Uçaner), Mehmet Erol, Kehinde, John Bello, Peter

Goller: 27. ve 62. Dklar Peter (Binatlı), 55.Dk Cenker, 90 Dk (Merit Alsancak Yeşilova)

K-Pet Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Binatlı, Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bu zorlu mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Son haftaların formda ekibi Merit Alsancak Yeşilova ile zirve mücadelesi veren Binatlı arasındaki zorlu karşılaşma beraberlikle sonuçlanırken Merit Alsancak Yeşilova'nın gollerini 54. dakikada Cenker ve 88. dakikada LuaLua kaydetti. Binatlı'nın gollerini ise 27 ve 62. dakikalarda Peter attı.

9.Dk: Binatlı’da Erbay topu ayağından kaçırınca Lua Lua topa sahip oldu ve kaleye yönelmek istedi ancak Erbay rakibine sarılarak gitmesine izin vermedi. Kazanılan frikiği kullanan Aksel direkt kaleye vurdu ancak top az farkla dışarıya gitti.

27.Dk: Binatlı atağında Çağdaş’ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu arka direkte Peter filelere gönderdi. Merit Alsancak Yeşilova 0-1 Binatlı

47.Dk: Ulaş’ın sağ kanattan kullandığı frikikte kaleci Yusuf topu almak için çıktı ancak top Yusuf’u aştı. Lua Lua arka direkte istediği gibi bir kafa vuruşu yapamayınca top yan ağlarda kaldı.

55.Dk: Merit Alsancak Yeşilova atağında Lua Lua çalımlarla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Yusuf’u geçen topu çizgiden çıkaran Taner gole izin vermedi. Savunmadan dönen topu iyi takip eden Cenker vuruşunda topu filelere gönderdi. Merit Alsancak Yeşilova 1-1 Binatlı

59.Dk: Binatlı atağında Peter soldan topu rakip ceza alanına taşıdı ve uygun durumdaki Şenol’a pasını aktardı. Şenol’un vuruşunda top az farkla dışarıya gitti

62.Dk: Binatlı atağında Şenol topu rakip yarı alana taşıdı ve pasını Bello’ya aktardı. Bello da sol kanattan bindiren Peter’i gördü ve Peter ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Merit Alsancak Yeşilova 1-2 Binatlı

66.Dk: Binatlı atağında Şenol kendi taşıdığı topla ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ancak kaleci Hasan Piro gole izin vermedi.

85.Dk: Binatlı kontra atağında Kemal Uçaner’in pasıyla rakip yarı alana hareketlenen Erencan topla birlikte ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak topu dışarıya gönderdi. Binatlı dörde bir yakaladığı bu net pozisyonu değerlendiremedi.

90.Dk: Merit Alsancak Yeşilova atağında Binya topu ceza sahasına gönderdi. Lua Lua bu topu kontrol edip dönerek vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Merit Alsancak Yeşilova 2-2 Binatlı

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım puanları paylaştı. Bu sonuçla Binatlı puanını 34'e, Merit Alsancak Yeşilova ise 29'a yükseltti.



