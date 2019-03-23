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İkisi de yaralandı

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Yalova ile Ozanköy golsüz berabere kalarak, zirve yarışında ikişer önemli puan kaybettiler. Yalova, maçta yaklaşık 1 saat 10 kişi oynadı

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İkisi de yaralandı
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Yer: Tahsin Mertekçi Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz, Sertan Alkın, Burak Gönülalan

Yalova: Kıvanç, Mehmet Kanat, Mahmut, Civan, Gökhan, Selçuk, Darbaz (72’ Mehmet Kum), Taylant, Hakan, Cemre (74’ İsmail), Çağan (44’ Sergülen)

Ozanköy: Mehmet Emin, Saydam, Ali, Mustafa, Hasan, Özcan Dağ, Bekir, Yulian (75’ Uğur), Ersal, Özcan Saygı, Gökhan (55’ Aytun)

Kırmızı Kart: 35’ Selçuk (Yalova)

K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi veren Yalova ile Ozanköy arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmazken, maç başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

Yalova, Selçuk’un 35. Dakikada kırmızı kart görmesine rağmen, Ozanköy’e gol izni vermezken, kaleci Kıvanç kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan isim oldu.

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