İkisi de yaralandı

Yer: Tahsin Mertekçi Stadı
Hakemler: Serkan Durmaz, Sertan Alkın, Burak Gönülalan
Yalova: Kıvanç, Mehmet Kanat, Mahmut, Civan, Gökhan, Selçuk, Darbaz (72’ Mehmet Kum), Taylant, Hakan, Cemre (74’ İsmail), Çağan (44’ Sergülen)
Ozanköy: Mehmet Emin, Saydam, Ali, Mustafa, Hasan, Özcan Dağ, Bekir, Yulian (75’ Uğur), Ersal, Özcan Saygı, Gökhan (55’ Aytun)
Kırmızı Kart: 35’ Selçuk (Yalova)
K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi veren Yalova ile Ozanköy arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmazken, maç başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.
Yalova, Selçuk’un 35. Dakikada kırmızı kart görmesine rağmen, Ozanköy’e gol izni vermezken, kaleci Kıvanç kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan isim oldu.