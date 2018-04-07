İkisi de yara aldı

Lefke ile 1-1 berabere kalan Çetinkaya şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, Yenicami ile puan farkını bire indirme şansını kullanamadı. Taraftarının desteğine rağmen galip gelemeyen Lefke’nin ise 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

YER: Lefke 16 Ağustos Stadı HAKEMLER: Turgay Misk, İsfendiyar Açıksöz, Özal Çağlayan LEFKE: Mehmet, Arif, Aykut, Yakup, Rahmi, Burak, Candy, Kasım, Allen(DK 78 Semih), Çağrı, Mehmet Toros(DK 61 Kaan). GAÜ ÇETİNKAYA: Cenk, Tunç(DK 85 Berkay), Batuhan, Serhan(DK 65 Muammer), Sercan, Hüseyin, İbrahim(DK 80 Mustafa Kemal), Eko, Ümitcan, Erdinç, Solomon. KIRMIZI KART: DK 72 Sercan(GAÜ Çetinkaya). GOLLER: DK 63 Kasım(Lefke). DK 52 Davıd Solomon(GAÜ Çetinkaya) K-Pet Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Lefke ile GAÜ-Çetinkaya, Lefke 16 Ağustos Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Lefke'nin golünü 62. dakikada Kasım atarken, GAÜ-Çetinkaya'nın golünü ise 52. dakikada David kaydetti. Mücadelenin 72. dakikasında GAÜ-Çetinkaya'dan Sercan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 7.DK: Gelişen ev sahibi takım atağında Mehmet Toros’un sert ve düzgün vuruşunu kaleci Cenk önlemeyi başardı. 31.DK: Sağ kanattan gelişen Lefke atağında Burak’ın ceza alanı içerisine kadar getirip kestiği topta Kasım müsait pozisyonda topu dışarı attı. 43.DK: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında İbrahim Çıdamlı’nın ceza alanı dışından sert vuruşunu kaleci Mehmet Özeralp önlemeyi başardı. 45.DK: Kalabalık adamla gelişen Lefke atağında ceza alanı içerisine Burak’ın vuruşunu kaleci Cenk önleyen isim oldu. 51.DK: Sağ kanattan gelişen Lefke atağında Candy’nin ortasında Kasım’ın vuruşunu kaleci Cenk önledi. 52.DK: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında David Solomon ceza alanı içerisine girer girmez yaptığı vuruşta top filelere gitti.0-1 63.DK: Lefke takımının kazandığı serbest vuruşta Candy’nin ortasında Burak’ın kafa ile aşırttığı topta arka direkte Kasım kafa vuruşu ile skoru eşitleyen isim oldu.1-1 68.DK: Bir başka ev sahibi takım atağında Candy’nin ortasında Burak’ın vuruşunu önce kaleci Cenk sonrasında ise savunma uzaklaştırdı. 78.DK: Sol kanattan aldığı topla ceza alanına giren Burak’ın yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti. 79.DK: Gelişen Lefke kontra atağında Çağrı’nın ceza alanı dışından vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü. 90+3.DK: Sağ kanattan gelişen Lefke atağında Burak’ın ortasında Candy’nin arka direkte vuruşunu kaleci Cenk kornere çeldi. Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle iki takım haftayı birer puanla kapatmış oldu. Bu sonuçla Lefke puanını 37'ye yükseltti. GAÜ-Çetinkaya ise 49 puan yaparak lider Yenicami ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 3'e düşürdü.