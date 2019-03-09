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İkisi de yara aldı

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K-PET Süper Lige yükselme mücadelesi veren Hamitköy ile Akova arasındaki mücadeleden gol sesi çıkmazken, taraflar birer puanı hanelerine yazdırdılar. Takımlar kaybettikleri ikişer puan ile zirve yarışında yara aldılar

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İkisi de yara aldı
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Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Mustafa Torun

Hamitköy: Emre, Salih, Agit, Mert, Hüseyin Çıdamlı, Furkan, Muhammet, Toykan, İbrahim, Ömer (75.Dk Osman) Ali (45.Dk Michael)

Akova: Çağatay, Osman( 56.Dk Hasan Ankaralı)  Hasan Yaşınses, Cemil, Aziz(68.Dk Ceyhun), İrfan, Abdullah, Derviş, İsmet, Berhan (81.Dk Hüseyin Genel) Umut

K-PET Birinci Ligde zirve mücadelesi veren Hamitköy ve Akova golsüz berabere kalarak, ikişer önemli puan kaybettiler.

10.Dk: Akova atağında sol kanattan Cemil  hızla rakip ceza alanına yönelen kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı ancak Emre gole izin vermedi.

19.Dk: Hamitköy atağında Muhammet kafayla topu Toykan’a aktardı. Soldan ceza sahasına giren Toykan’ın vuruşunda Umut topu çizgiden çıkarttı ve gole izin vermedi.

59.Dk: Akovada kazanılan frikikte ceza sahasına ortalanan topa  İrfan vurdu ancak kaleci Emre gole izin vermedi dönen topta oluşan karambolde kaleci Emre bir kez daha topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda her iki takım da gol bulmayı başaramadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

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