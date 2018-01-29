İkisi de kaybetti

Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan Güzelyurt derbisi Bello ve Mete'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlanırken, Binatlı lider Yenicami'nin 3 puan gerisine üçüncü sıraya düştü. Baf Ülkü Yurdu ise son bölümde kurtardığı 1 puana rağmen 8. sıraya geriledi

YER:Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER:Utku Hamamcıoğlu-Mehmet Ekşici-Necmi Bulut

BİNATLI: Yusuf-Erencan-Erbay-Burak(K.Uçaner dk.73)-Peter-Kehinde-Kemal-Evor J.Bello-Çağdaş(Taner dk.67)-M.Erol-Şenol

BAF ÜLKÜ YURDU:Erdoğan-M.tekpınar(Tahsin dk.83)-Arif(İltaç dk. 58)-Joseph-Felix-Lawal-Ahmet(Berk Çakır dk.81)-Fikri-Hüseyin-Azat-Mete

GOLLER:22. Saniye Evor J. Bello(BİNATLI), Dk. 88 Mete(Baf Ülkü Yurdu)

K-PET Süper Lig'de Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu arasında dolu tribünler önünde oynanan derbi maçında kazanan çıkmadı. Binatlı'da John Bello henüz 22. saniyede takımını öne geçirirken, Felix'in sırtladığı Baf Ülkü Yurdu, 88'de Mete ile skoru dengeledi.

1.Dakikada gelişen Binatlı atağında Kehinde’nin pasında Evor J. Bello rakibinden kurtuldu ve kalecinin yanından topu ağlara yollayarak 1-0 öne geçti.

15. dakikada Binatlı’dan Çağdaş’ın kullandığı kornerde Evor J. Bello’nun kafa vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa bu kez Erbay vurdu defans topu kornere attı.

23. dakikadaki Binatlı atağında Kehinde arkadaşları ile yaptığı mükemmel top alışverişi sonrası Petere mükemmel bir pas verdi. Ancak Peter topa kötü vurdu ve yandan dışarı attı.

27. dakikada gelien Baf Ülkü Yurdu atağında Felix’in mükemmel ara pasında topu uzaklaştırmak isteyen Kemal’ın ters vuruşunda top kendi kale direğinden döndü, defans uzaklaştırdı.

33. dakikadaki gelişen atakta sağ taraftan 3 rakip futbolcuyu şık çalımlarla geçen Baf Ülkü Yurdu’ndan Felix son çizgiden geriye çıkardığı topa kale önünde Joseph’ten önce Erbay ayak koydu ve topu uzaklaştırdı.

42. dakikada gelişen Binatlı atağında Şenol sağ taraftan getirdiği topu Peter’in önüne bıraktı. Fakat Peter müsait pozisyonda çok kötü vurdu ve üstten dışarı attı.

47. dakikada Baf Ülkü Yurdu takımından ve maçın en iyi adamlarından Felix’in ortasında kale önünden Kemal topu uzaklaştırdı.

488. dakikada yine Baf Ü.Yurdu’ndan Mete çok sert vurdu. Kaleci Yusuf topu güçlükle kornere attı.

59. dakikada sağ taraftan gelişen Binatlı atağında Lawal Evor J.Bello’dan önce topu uaklaştırdı.

78. dakikadaki atakta Binatlı’dan Peter’in ara pasında K.Uçaner ceza sahasında kaleci Erdoğan ile karşı karşıya kaldı. Ancak ondan daha çabuk hareket eden Lawal topu uaklaştırdı.

83. dakikada Binatlı’dan K.Uçaner bir kez daha topla rakip ceza alanına girdi fakat kaleye gitmek yerine şut atmayı deneyince topu dışarı attı.

88. dakikada Baf Ülkü Yurdu’nun golü geldi. K.Uçaner’in kendi czea alanının hemen dışında gereksiz yere yaptığı faul sonrasında Baf Ülkü Yurdu serbest vuruş kazandı. Mete’nin sert şutunda kaleci Yusuf’un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve skora denge geldi. Binatlı 1 Baf Ülkü Yurdu 1