İkişer attılar birer aldılar

Ligde haftanın kapanış maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da önemli gol fırsatlarından yararlanamadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Trabzonspor, Martin Skrtel'in ceza sahası içinde elle oynamasından dolayı penaltı kazandı. Atışı 61. dakikada kullanan Daniel Sturridge, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Medipol Başakşehir, 65. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın ceza sahasında Enzo Crivelli'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Edin Visca, 67. dakikada atışı gole çevirerek skora dengeyi getirdi: 1-1

Maçın 78. dakikasında Martin Skrtel'in ayağından bulduğu golle 2-1 öne geçen turuncu-lacivertli uzatma dakikalarına bu skorla girdi. Mücadelenin 90+6. dakikasında Alexander Sörloth ile fileleri havalandıran bordo-mavili takım, skora denge getirdi ve maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 16'ya, Medipol Başakşehir ise 15'e çıkardı.