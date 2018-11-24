İkişer attılar, birer aldılar

Hakemler: Osman Özpaşa, Mert Ercan Bulut, Engin Akkagün
Akova: Çağatay, İsmet Paşa, Derviş, Umut, Hasan, Abdullah, Berhan, (Hasan), Eray(Hakan), Cemil, Deniz (Salih),İrfan.
Karşıyaka: Sıtkı, Ertu, Mehmet Cigi, Osman, Bayram(Eyüp),Hüseyin, Mustafa, Ahmet Can, Barış, Cevdet, Ahmet Çağer(Ayhan)
Goller: Dk. 70 İrfan, Dk.90+3 Hüseyin (K.K), (Akova), Dk. 73 Cevdet ve Dk.90 +5 Barış
K.Kart: Dk. 90 +5 Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)
İbrahim DALOĞLU
K-Pet 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi yapan Akova, konuk ettiği zirve mücadelesi yapan Karşıyaka karşısında uzatma dakikalarında 2-1 öne geçmesine rağmen, maçın son uzatma dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Dk. 15 Akova’nın soldan gelişen atağında topla son çizgiye inerek yaptığı ortada müsait pozisyonda İrfan’ın kafa vuruşunda top yan direğin dibinden auta gitti.
Dk. 29 Karşıyaka atağında Akova ceza sahası içine giren Cevdet’in ortasında Barış’ın kafa vuruşunda Akova defansı topu kale çizgisinden çıkardı.
Dk. 38 Akova’nın Cemil’le kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topla altı pas içinde buluşan İsmet müsait pozisyonda topu üstten auta attı.
Dk. 70 Akova defasından Umut topla birlikte ileri çıktı. Umut’un ara pasında defans arkasında topla buluşan İrfan kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-0
Dk. 73 Karşıyaka atağında ceza sahasına yapılan ortada Akova defansının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Cevdet’in yarı vole vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
Dk. 90+3 Akova’nın sağ kanattan gelişen atağında Abdullah’ın pasıyla topla buluşan Umut’un Karşıyaka ceza sahası içine yaptığı ortada defans oyuncusu Hüseyin’e çarpan top ağlarla buluştu. 2-1
Dk. 90+5 Karşıyaka atağında Akova ceza sahasına yapılan ortada defanstan dönen topla buluşan Barış’ın vuruşunda top kaleci Çağatay’ın bakışları arasında ağlara gidince maçın skoru belli oldu. 2-2