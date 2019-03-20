İkincilik yarışı kızışıyor

K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy’ün şampiyonluk yarışı devam ederken, takipçileri Ozanköy, Hamitköy, Düzkaya, Yalova ve Akova arasındaki ikincilik yarışı soluk soluğa sürüyor

K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy’ün şampiyonluk yarışı devam ederken, takipçileri Ozanköy, Hamitköy, Düzkaya, Yalova ve Akova arasındaki ikincilik yarışı devam ediyor

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında sonuncu Değirmenlik dipte umutlarını azaltmaya devam ederken, düşüşü devam eden Mormenekşe de düşme hattında kaldı.

Maçlarını galibiyetsiz tamamlayan play out hattındaki takımlar Maraş, Yeni Boğaziçi Çanakkale ve Doğancı riskli bölgede kaldılar

Haftanın Takımı: Hamitköy

Hamitköy, Çanakkale ile deplasmanda oynadığı maçı kazanarak, haftanın tek deplasman galibiyetini alıp Süper Lige yükselme iddiasını korudu

Haftanın Futbolcusu: Ali İmam (Mesarya)

Ali İmam, 70. dakikada oyuna girerek, Dumlupınar karşısında geriye düşen takımını attığı 2 gol ve bir asistle galibiyete taşıyarak yıldız futbolcu olduğunu bir kez daha gösterdi

Haftanın Teknik Adamı: Nazım Aktunç (Göçmenköy)

Nazım Aktunç, Göçmenköy’ü adım adım Süper Lige taşırken, Değirmenlik karşısında uygulattığı taktikle galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Turgay Misk (Çanakkale – Hamitköy)

Turgay Misk ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan Çanakkale – Hamitköy maçında doğru kararlar üreterek maçı başarıyla yönettiler

Haftanın Kare Ası

Emre (Hamitköy)

Okan (Mesarya)

Ahmetcan (Karşıyaka)

Mustafa Arnavut (Göçmenköy)

Haftanın On Biri

Ahmet (B.Bağcıl)

Cemal (Göçmenköy)

Abdullah (Mesarya)

Çağdaş(Göçmenköy)

Salih (Hamitköy)

Mustafa Ayker (Göçmenköy)

Reşat (Düzkaya)

Ahmet Kıyı (Mesarya)

Cenker (Düzkaya)

Furkan (Hamitköy)

Ferdi (Düzkaya)

K-PET Birinci Ligde 22. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Çanakkale – Hamitköy, 0-3

Yeni Boğaziçi – Bostancı Bağcıl, 0-0

Doğancı – Yalova, 1-1

Düzkaya – Mormenekşe, 4-1

Göçmenköy – Değirmenlik, 2-0

Akova – Maraş, 0-0

Ozanköy – Karşıyaka, 3-3

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar, 4-3

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu



K-PET Birinci 23. hafta programı şöyle:

23 MART CUMARTESİ, SAAT 14:30

Yalova – Ozanköy, Tahsin Mertekçi Stadı

Mormenekşe – Yeni Boğaziçi, Cemal Balses Stadı

Değirmenlik – Akova, Sadık Cemil Stadı

Karşıyaka – Mesarya, Cemal Şahdur Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Göçmenköy, Dr Fazıl Küçük Stadı

24 MART PAZAR, SAAT 14:30

Hamitköy – Düzkaya, Esat Erdoğmuş Stadı

Bostancı Bacğıl – Doğancı, Bostancı Stadı

Maraş – Çanakkale, Maraş Stadı